Kraví lidé: Žádný vesničan neumí chodit normálně po dvou. Mají odlišnou kostru

Co jsou zač "kraví" lidé?

Pokud jste mysleli, že vás již žádná abnormalita neřekvapí, pak jste možná neslyšeli o kravích lidech. Žádný z těchto vesničanů totiž nedokáže chodit normálně po dvou. Důvodem je údajně odlišná kostra.

Kraví lidé tak nejsou schopni chodit vzpřímeně, a proto se doslova plazí po čtyřech.

Kraví lidé nemohou chodit normálně po dvou

Řeč je o lidech z vesnice, jež leží v odlehlé horské oblasti v africké Etiopii. Místa tak vzdálená modernímu světu, že o existenci této abnormality ví jen hrstka z nás.

Lidé, kteří zde žijí, disponují zcela neobvyklým způsobem chůze. Nechodí po nohou, jak by vás napadlo, ale pohybují se rukama i nohama po zemi. Namísto lidské tak jejich chůze připomíná spíše tu zvířecí. Lidé však v této "kravské vesnici", jak se tomuto místu přezdívá, vzpřímeně chodit nemohou i kdyby chtěli.

Objevili je turisté, jež si zprvu mysleli, že je to jen léčka na upoutání pozornosti. Až po nějakém čase vyšlo najevo, že se tak pohybují skutečně všichni, včetně dětí.

Mají odlišnou kostru

Ať je to zapříčiněno neustálým plazením nebo se tito lidé tak již narodili, skladba jejich těla neodpovídá té, jakou známe. Jejich záda a kosti v pase byly zdeformované a došlo také k rozšíření boků. Důsledkem větší zátěže horní poloviny těla jim následně zbytněly ruce. Přesto, že se pohybují právě takto, oproti běžným lidem nejsou pomalejší.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Není to však pouze jejich kostra, která je činí odlišnými. Vědecká bádání zjistila, že průměrná délka života lidí v "kravské vesnici" je kratší než u průměrného člověka. A to zhruba o 10 let u těch, jejichž kondice je považována za dobrou. U ostatních, jejichž fyzické aspekty neodpovídají normálu, se pak délka života může snížit až na polovinu.

Existují hypotézy, že skutečným důvodem této deformace jsou či byly příbuzenské sňatky. Vzhledem k odlehlosti vesnice a malé či žádné pravděpodobnosti návštěv lidí zvenčí, se místní lidé musí brát mezi sebou.

Pokud je tato teorie správná, nikoho tyto vážně následky, které si s sebou párování mezi příbuznými nese, nejspíš nepřekvapí. Možná, že lidé ve vesnici ani nejsou ochotni uzavírat sňatky s cizinci, a možná, že nejsou natolik vzdělaní, aby věděli, co z takových svazků následně hrozí.

V důsledku toho se zde rodí mnoho dětí s vrozenými vadami, ztrátou kognitivních schopností a chůze.

