Máloco nám dokáže narušit klidný spánek tak, jak nemilé křeče v našich nohou. Pokud jste to někdy zažili, jistě víte, o čem je řeč. Dobrou zprávou je, že máme řešení. Geniální trik našich babiček.

Trik našich babiček

Křeče v nohou nás mohou nepěkně potrápit. Obzvlášť v případě, když nás vytrhnou z klidného a jinak ničím nerušeného spánku. V takový moment se nacházíme v tenzi a vůbec nevíme, co dělat.

Křeče způsobí stah svalu. Nejčastěji je můžeme zaznamenat v oblasti lýtka, vyskytnout se ale mohou také v chodidle nebo ve stehnech.

Pokud i vás tento nemilý problém postihuje během spánku, pak víte, jak rušivé křeče mohou být. Nutno podotknout, že ženy mívají křeče v nohou častěji než muži.

Riziko vzniku křečí narůstá spolu s přibývajícím věkem. Odborníci se shodují, že kolem 70. roku života trpí na křeče přibližně 30% populace a v okamžiku, kdy je vám 80+, se tato cifra zvyšuje na rovných 50 %.

To není zrovna příjemná představa. Přesto vzniku křečí můžeme předcházet nebo alespoň snížit jejich průběh. Jak na to a co nám skutečně pomůže?

Co pomáhá?

Optimální prevencí vzniku krečí je samozřejmě zdravý životní styl, správná strava a pohyb. Za vznikem krečí může často stát nedostatek minerálu hořčíku, který lze doplnit stravou nebo potravinovými doplňky.

Jablečný ocet jako lék na svalové křeče:

Zdroj: Youtube

Nápomocný vám ale bude také geniální trik, který znaly a hojně využívaly již naše babičky. O jaký trik se jedná? O potravinu, která je běžně k dostání a možná ji už nyní máte někde ve své kuchyni. Řeč je o jablečném octu.

Na ten kromě našich babiček nedají dopustit také někteří sportovci a odborníci na výživu. Jablečný ocet je schopný svalové křeče vyléčit. Není na tom nic těžkého. Pokud chcete tento geniální trik vyzkoušet, pak si připravte jablečný ocet, med a trochu vody.

Přibližně 2 čajové lžičky jablečného octa nejprve smíchejte s troškou medu. Vzniklou směs následně smíchejte s vodou a pomalu vypijte. Ačkoliv to chuťově nebude nic moc, svalové křeče v nohou to eliminuje.

Pokud můžete, volte vždy suroviny bez chemie, které jsou bio nebo organické. Kromě draslíku najdeme v octu a medu enzymy a přátelské bakterie, které mají značně zdravotní benefity.

Nápoj z octa, medu a vody pijte zhruba 15 minut před spaním. Tím se jeho účinky na vznik svalových křečí během noci sníží. Pokud můžete, udělejte si před spaním také zábal na lýtka, který působí preventivně proti krečím. Stačí horký vlhký ručník nebo láhev s horkou vodou.

