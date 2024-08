Externí autor 27. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Křečové žíly se nevyhnou téměř žádné ženě a mívají s nimi problém i muži. Tohle onemocnění je velmi nepříjemné a pokud ho nebudete léčit, může nadělat pořádnou neplechu. Vyzkoušejte na ně mast z obyčejného řepíku podle bylinkářky Marie Treben.

Kdo by neznal křečové žíly, neboli varixy – vystupují nad povrch kůže ve fialové někdy modré barvě. Jelikož se v hojné míře týkají obézních lidí, objevují se na dolních končetinách, které nesou váhu celého těla. Samozřejmě to takhle jednoduše nefunguje, protože k jejich projevu přispívá řada dalších faktorů, a sice těhotenství, hormonální léčba včetně antikoncepce, ale také věk, dlouhodobé sezení nebo stání, nedostatek pohybu a vlákniny ve stravě.

Jak se projevují křečové žíly

Kromě vizuálních příznaků postižené trápí bolest nebo pocit těžkosti v nohou, který se zhoršuje v horku. V nohách vám může pulzovat, někdy dokonce dochází až ke křečím. K dalším nepříjemným projevům patří otoky nohou, svědění okolo žil, záněty kůže, ztvrdnutí žil nebo dokonce krvácení, což může být i život ohrožující stav a je nutné volat lékaře.

Tak trochu samostatnou kapitolou jsou tzv. metličky, neboli drobné rozšířené žilky na nohou, které mohou být červené až fialové. Odborně se označují jako mikrovarixy a jedná se o nejlehčí formu křečových žil. Nejsou považovány za závažný zdravotní problém, přesto naznačují, že by k němu mohlo v budoucnosti dojít. Pokud se začnou objevovat, měli byste zpozornět a začít dodržovat alespoň základní preventivní opatření.

Péče o žilní systém

Křečové žíly patří do okruhu dědičných chorob, takže pokud někdo z vašich předků měl s žílami potíže, velmi pravděpodobně se vás dotknou také. Přesto můžete pro jejich minimalizace něco udělat sami. V první řadě je nutné zařadit do celodenního programu více pohybu. V případě obezity to bude chtít upravit jídelníček a přidat více vlákniny. Rovněž se vyvarujte dlouhého stání nebo sezení.

Léčbu varixů vždy nastavuje lékař podle stupně postižení. Abyste se vyvarovali případného chirurgického zákroku, zkuste dodržovat výše uvedená režimová opatření. Pokud fandíte bylinkám, i ty nabízejí účinnou pomoc.

Mast z řepíku lékařského podle Marie Treben

Řepík lékařský je prastará léčivka, kterou znali a používali již staří Egypťané. Roste na slunečných a suchých místech na okrajích lesů a cest, na mezích a chodnících, na pasekách, ale také na rumištích. K dostání jsou semínka této rostliny, můžete si ho tedy vypěstovat i na zahradě.

Bylinka s až 10 cm dlouhými listy dorůstá do výšky 80 cm. Malé žluté kvítky připomínají svým soukvětím diviznu. V dobře květu v červnu až v srpnu se sbírá kvetoucí nať. Řepík patří mezi naše nejlepší léčivé rostliny a to pro svoje svíravé účinky a pro velký obsah léčivých látek. Bylinkářka Marie Treben doporučuje řepíkovou mast, která je vhodná právě na křečové žíly a nejenom na ně.

Pro výrobu řepíkové masti si připravte dvě vrchovaté dvojhrsti směsi květu, stonku i listu. Nakrájejte je na drobno. Dále budete potřebovat 500 g kvalitního vepřového sádla, které ohřejete na takovou teplotu, jako byste smažili řízky. Do takto horkého sádla vsypete nakrájené květy, necháte obsah vzkypět a odstavíte z plotny.

Druhý den obsah hrnce ohřejete a přefiltrujete přes lněné plátno do čisté sklenice s víčkem. Skladujte v lednici.

Můžete ji používat nejenom na křečové žíly nebo záněty žil, ale také jizvy, drobné oděrky, záděry apod.

Zdroje: euc.cz, www.drmax.cz, www.biokado.cz