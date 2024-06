Voňavá bylinka se používá zejména v kuchyni, kde dokáže díky své specifické chuti a vůni doslova kouzlit. Tam ale její využití zdaleka nekončí, protože má léčivé vlastnosti. Používá se v aromaterapii a je i velice silným antioxidantem.

Rozmarýn (Rosmarinus officinalis) je keřovitá bylinka s jehličnatými listy a modrými kvítky. Původně se vyskytovala především ve Středomoří a její blahodárné účinky jsou známé již po dlouhá staletí. Své místo má nejen v kuchyni, ale i v medicíně.

Zdravotní přínosy

V lidovém léčitelství se tato rostlina používá v boji s infekcemi, protože má protizánětlivé účinky a je velice silným antioxidantem. Funguje při léčení ekzémů, plísní a jiných kožních onemocnění. Stimuluje vlasové kořínky, a proto podporuje růst vlasů.

Podle vědeckých studií má velký potenciál ve farmaceutickém průmyslu. Výsledky výzkumů potvrdily pozitivní vliv rozmarýnu na kardiovaskulární systém. Navíc dokáže významně chránit játra i jiné orgány.

Pozornost si zaslouží ale pro své pozitivní účinky na psychiku. Podmanivá vůně rozmarýnu uklidňuje rozbouřenou mysl a pomáhá soustředění. Bolavému tělu přináší úlevu v podobě příjemného masážního oleje. Masírují se s ním i jizvy.

Pravidelné užívání této bylinky je ale dobré konzultovat s odborníkem. U žen totiž může silně stimulovat dělohu, proto není vhodný při menstruaci a pro těhotné ženy. Pozor by si měly dát osoby s vysokým tlakem, nebo ti, kteří užívají léky na ředění krve.

Zlepšuje hladinu a vstřebávání vitamínu D

Drobná bylinka obsahuje kyselinu rozmarýnovou a karnosovou, které pomáhají organismu lépe vstřebávat vitamín D, který je zásadní pro naše zdraví. Ovlivňuje naši psychiku, stav pokožky, kostí a zubů. Je nezbytný pro celkovou imunitu člověka.

Příprava nálevu – Čaj



Doporučená denní dávka je kolem 2-6 gramů sušeného rozmarýnu. Voňavý čaj připravíme z 1-2 gramů drcených sušených listů. Přelijeme 150-250 mililitry horké vody, a poté louhujeme 5-10 min. Nedoporučuje se pít více jak 3 hrnky denně.

Tinktura



Tinkturu připravíme smícháním listů rozmarýnu s ethanolem (45 %) v poměru 1:1. Bylinka se nechává louhovat v uzavřené nádobě v temnu přibližně 2 týdny. Je důležité každý den lahvičku protřepat. Následně sceďte a uchovávejte v temnu. Můžete použít v lahvičce z tmavého skla.

Koupel



Koupele jsou ideální na zmírnění kožních problémů. Nálev vytvoříme v poměru 1:20 (bylina:voda). Můžete ale vložit čerstvý rozmarýn přímo do vody. Připravte si teplou vanu a vlijte do ní nálev. Délka koupele by měla trvat přibližně 10 až 20 minut. Opakujeme 2x týdně.

Rozmarýnová domácí limonáda

Snítku rozmarýnu společně s několika polévkovými lžícemi cukru přelijte cca 250 ml vroucí vody a přiveďte k varu. Vařte asi deset minut, dokud nebude mít tekutina podobu sirupu. Necháme vychladnout a přelijeme do džbánu. Přidáme čerstvě vymačkanou citronovou šťávu, plátky citronu, čerstvý rozmarýn, kostky ledu a doplníme vodu.

Zdroje: www.terrapotheka.cz, www.recepty.eu, www.terrapotheka.cz