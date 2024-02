Vědci z renomovaného Dana-Farberova onkologického ústavu odhalili převratný objev, který vrhá světlo na základní biologii rakoviny a odhalil dlouho tušený vztah mezi krevní skupinou a náchylností k této hrozivé nemoci.

Vliv krevní skupiny

Jejich studie zveřejněná 10. března v časopise Journal of the National Cancer Institute se zabývá souvislostí mezi krevní skupinou a výskytem rakoviny. Na základě údajů ze dvou rozsáhlých projektů sledování zdravotního stavu – Nurses' Health Study a Health Professionals Follow-Up Study – vědci pečlivě analyzovali výskyt rakoviny u různých krevních skupin.

Výsledky této studie potvrdily významnou souvislost mezi krevní skupinou a rizikem rakoviny slinivky břišní. Zatímco celková pravděpodobnost vzniku rakoviny slinivky břišní zůstává ve srovnání s jinými zhoubnými nádory relativně nízká, osoby s krevní skupinou A vykazují zvýšenou náchylnost ve srovnání s osobami s ostatními krevními skupinami.

Vedoucí autor studie Brian Wolpin zdůrazňuje novost svého přístupu a uvádí: „S výjimkou několika vzácných rodinných syndromů jsou genetické faktory, které zvyšují nebo snižují riziko vzniku rakoviny slinivky břišní, z velké části neznámé."

Jejich výzkum odhalil překvapivé statistiky. Jedinci s krevní skupinou B čelí 32% zvýšenému riziku, nositelé krevní skupiny AB čelí 51% zvýšenému riziku a ti s krevní skupinou A čelí ohromujícímu 72% vyššímu riziku vzniku rakoviny slinivky břišní ve srovnání s jedinci s krevní skupinou 0.

To ale není všechno. Ze statistických dat dalších vědeckých výzkumů vyplývá, že lidé mající krevní skupinu A jsou náchylnější také k jiným druhům rakoviny. „U krevní skupiny A se mnohem častěji vyskytuje karcinom tlustého střeva, žaludku, dělohy a vaječníků,“ uvedl Wolpin.

Riziko nemocí

U krevní skupiny A se mohou častěji vyskytovat také další nemoce jako například cukrovka, nemoci jater či ischemická choroba srdeční. Zatímco genetické predispozice nejsme schopní ovlivnit, výběr životního stylu můžeme ovlivnit celkem výrazně.

Podívejte na typy krevních skupin:

A právě správná životospráva hraje u zmíněných chorob poměrně zásadní roli. Podle vědců je nutné zdravě jíst, dostatečně se hýbat, pobývat často na čerstvém vzduchu a samozřejmě neopomíjet prevenci.

Včasná prevence může při odhalení nemocí pacientovi zachránit život. Každý pacient má nárok na hrazenou preventivní prohlídku u praktického lékaře 1x za dva roky. Mimo to ale zdravotní pojišťovny nabízejí řadu dalších benefitů.

Pro své klienty mají mnoho programů, které se zaměřují na různé skupiny lidí (podle pohlaví či věku), a jejichž cílem je právě včasná detekce nejen nádorových onemocnění.

Stejné riziko pak platilo také v případě nákazy onemocněním covid-19. V době, kdy pandemie byla na svém vrcholu, vědci zjistili, že u lidí s krevní skupinou A byla možnost nákazy až o 45% vyšší, než u ostatních krevních skupin.

To je téměř o polovinu více, což je podle vědců skutečně alarmující. Jak dále vyplynulo ze zjištění v odborném časopise The New England Journal of Medicine, probíhající nemoc u lidí s krevní skupinou A měla také poněkud komplikovanější průběh.

