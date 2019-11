Krevní vše o vás prozradí krevní skupina: Povahu, schopnosti i charakter

Tak, jako se u nás často ptáme známých na jejich znamení zvěrokruhu, tak se Japonci vzájemně vyptávají na krevní skupinu. Ta totiž podle nich dokáže o člověku vypovědět řadu věcí, od povahových rysů až po sklony k zdravotním problémům či obezitě.

Skupina A naznačuje lídra

Krevní skupina A se v české populaci vyskytuje nejčastěji, najdeme ji zhruba u 45% lidí. Japonci tuto skupinu spojují se sangvinickým charakterem a vůlí pracovat v kolektivu. Lidé s krví typu A prý mívají dobré organizační schopnosti a dobře se uplatní ve vedení týmu. Oplývají inteligencí a projevují zájem o vědu a medicínu. Snadno ale podléhají stresu, mohou trpět nespavostí, a tak by se měli šetřit a nebrat si na bedra neúměrné množství práce. Stres se jim odráží na zhoršeném trávení, proto by měli jíst lehká jídla a vyhýbat se tučnému masu.

B je kliďas

Lidé s krevní skupinou typu B se prý nenechají jen tak něčím rozhodit. Jejich mysl bývá vyrovnaná a málokdy se z něčeho zhroutí. Kromě práce si najdou čas i na zábavu, povinnosti zkrátka neberou tak smrtelně vážně a nestresují se jimi. Zato jsou přátelští, snadno navazují kontakty a umějí druhé takříkajíc ukecat. Na druhé straně jsou však zároveň trpělivými posluchači a vždycky vám podají pomocnou ruku, když potřebujete. Žaludek mají poměrně silný, jen jsou náchylnější k virovým infekcím a rádi se přejídají. Neuškodí jim víc pohybu a pravidelná konzumace ovoce a zeleniny.

"Nulka" dodává intuici

Krevní skupina 0 je v naší populaci druhá nejrozšířenější. Její nositele Japonci označují za citlivější a empatické typy. Tito lidé mohou působit uzavřenějším dojmem a lépe se cítí v intimní společnosti několika nejlepších přátel, než aby se vydávali na akce, kde nikoho neznají. V práci bývají kreativní a mohou projevovat umělecký talent. Pokud se vám zdá, že toho moc nenamluví, je to tím, že hodně pozorují a přemýšlejí, než něco řeknou nahlas. Imunitní systém mívají silný a údajně jim prospívá strava bohatá na proteiny. Pravidelná meditace jim sklidní nervy.

AB se umí prosadit

Krev typu AB je velice vzácná, v Česku koluje v žilách pouhých 5-7 procentům obyvatel. Tito jedinci si mohou připadat výjimeční, stejně jako je výjimečná jejich krev. Mívají velké ambice a často věří, že byli zrozeni k velkým činům. Život žijí naplno a patří k extrovertům, které ve společnosti nepřehlédnete. Snadno se prosazují i v zaměstnání a dostávají se na pozice, kde se mohou zviditelnit. Protože jsou v zásadě individualisté, individuální by měla být i sestava jejich jídelníčku. Sami přijdou časem na to, co jejich organismu nedělá dobře. Obecně by neměli dráždit žaludek a žlučník.