Externí autor 3. 5. 2024 clock 3 minuty

Vysoký krevní tlak nebolí. V tom patří k nebezpečným onemocněním, což je zásadní důvod pro jeho pravidelné měření. Víte, jaký máte mít optimální krevní tlak, když je vám 40, 50 nebo 60 let? Poradíme vám.

V případě vysokého krevního tlaku hraje u většiny lidí primární roli nezdravý životní styl. Menší část mohou způsobovat různá onemocnění. U některých jedinců za něj ale také může dědičnost. Problém je, že se vysoký krevní tlak nedá dlouhou dobu odhalit, protože nevykazuje žádné příznaky. Od určitého věku je tedy vhodné si krevní tlak měřit i doma.

Proč je důležité mít správný krevní tlak



V první řadě je třeba pochopit, co je to krevní tlak. Jedná se o veličinu, při níž krev působí na stěny tepen během pumpování a odpočinku. První fáze je takzvaný systolický tlak, který označuje hodnotu v momentě, kdy srdce pumpuje krev do žil. Poznáte ho i podle toho, že se udává jako první a bývá vyšší. Při měření krevního tlaku ale sledujeme i takzvaný diastolický tlak, který vyjadřuje stav srdce mezi dvěma stahy. Ten bývá nižší.

Jako optimální krevní tlak u dospělého člověka se udávají hodnoty 120/80. Přičemž číslo před lomítkem označuje systolický tlak, za lomítkem je diastolický tlak.

Ne nadarmo se vysokému krevnímu tlaku říká tichý zabiják. Pokud není včas zachycen a léčen, může vést k infarktu nebo mrtvici.

Dá se poznat, nebo nedá?

Jak už jsme zmínili, vysoký krevní tlak obvykle nemá žádné příznaky. Přesto ale bývá doprovázen potížemi, které lze snadno spojit s čímkoli jiným. Pokud si krevní tlak neměříte pravidelně, ani nedocházíte k lékaři na kontroly, zpozornět byste měli v případě, že vám delší dobu buší srdce, trpíte bolestmi hlavy, závratěmi, špatně se vám dýchá, jste často unavení a máte bolesti na hrudi.

Nemusí to samozřejmě znamenat, že trpíte vysokým krevním tlakem, ale je raději lepší jít k lékaři tzv. zbytečně, protože jedině ten stanoví správnou diagnózu a odhalí příčinu vašich potíží.

Správný tlak podle věku

Dospělí lidé ve věku od 18 do 45 let by měli mít tlak v rozmezí 120-125/75-80 mmHg. Jestliže jste tuto věkovou hranici překročili a je vám mezi 46 až 65 lety, buďte v klidu, když naměříte hodnoty 135-140/85 mmHg.

Kdy zpozornět při měření krevního tlaku

Ve chvíli, kdy vám přístroj na měření tlaku ukáže hodnoty mezi 140-159/90-99 mmHg. pravděpodobně máte mírnou hypertensi. Jako středně vysoký tlak se označují hodnoty mezi 160-179/100-109 mmHg.

A pokud se vám na tlakoměru objeví hodnota nad 179/109 mmHg, na nic nečekejte a utíkejte k lékaři, který vám okamžitě nasadí léky a probere s vámi i režimová opatření jako je dieta, pohyb apod.

Nepodceňujte léčbu

Jakmile dostanete léky na vysoký krevní tlak, je třeba je brát pravidelně a dle doporučení lékaře. Pokud jste ve věkové skupině 40+ a je to poměrně dlouho, kdy jste byli na preventivní lékařské prohlídce, nechte si alespoň změřit tlak.

To platí zejména pro všechny, kteří mohou být ohroženi rizikovými faktory jako je nadváha, nedostatek pohybu, stres, zvýšená konzumace soli nebo rodinné dispozice. Myslete na to, že vysoký krevní tlak jde často ruku v ruce i s potížemi jako je dna, zvýšená hladina cholesterolu nebo cukrovka druhého typu. Může být ale důsledkem i jiného onemocnění, například ledvin.

Zdroje: www.pilulka.cz, euc.cz