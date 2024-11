Externí autor 14. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Ačkoliv byla původně profesionální tanečnice, diváci u televizních obrazovek si ji natolik zamilovali, že na Nově nestihli zvedat telefony, jak se bouřili, když ji coby moderátorku z televize stáhli. A tak se tato pohledná blondýnka za pultík vrátila. Poznáte, o koho se jedná?

Jako malá, ani jako větší neměla ambice se „cpát” do televize. Jejím snem bylo stát se tanečnicí, a to se jí také splnilo. Tancovat začala už jako šestiletá, a protože tanec byl její skutečnou vášní, její další kroky byly směrem na konzervatoř. K tomuto oboru měla ostatně velmi blízko, protože pochází z taneční rodiny.

Po úspěšném dokončení školy se hned vrhla na tanec v muzikálech a také v různých brněnských divadlech. Několik měsíců byla též členkou taneční skupiny UNO. Že má tato mladá dáma skutečně talent ovšem neuniklo ani filmařům, a tak jsme ji mohli vidět i ve snímcích, jako jsou Svěrákovy Vratné láhve a Polesného Milencích a vrazích.

Z Bailanda do Snídaně a pak vedle Korantenga

Jako moderátorka se poprvé na televizní obrazovce objevila v roce 2007 v pořadu Bailando. Ten se vysílal na televizi Nova a lidé v této show mohli skrze tanec plnit nejrůznější přání. Na této stanici poté sympatická blondýnka zůstala, nabídli jí totiž moderování Snídaně s Novou, následovaly Odpolední televizní noviny a pak přišel onen velký boom v podobě hlavní večerní zpravodajské relace.

V roce 2014 odešla totiž snad nejoblíbenější moderátorka v Česku Lucie Borhyová na mateřskou dovolenou, a tak bylo nutné najít někoho, kdo to za ní po dobu tří měsíců převezme. A šanci dostala právě tato usměvavá tanečnice. Nicméně se skutečně jednalo jen o záskok, a tak když se Borhyová v září vrátila do práce, místo se opět muselo vyklidit.

„S Luckou jsme se o tom bavily před jejím odchodem na mateřskou. Říkala, že se v září vrátí, tak jsem na to byla připravená,” prozradila v rozhovoru pro web iDNES.cz. Jenže pak se stalo něco, co nejspíš nikdo nečekal.

Diváci se začali bouřit, že ji chtějí na obrazovky zpět, novou „blondýnu vedle Reye” si natolik oblíbili, že na Nově nestíhali zvedat telefony. A tak vedení televize nezbylo nic jiného, než neodbytným divákům vyhovět. Místo vedle Reye Korantenga sice bylo obsazené, ale vznikla tak zcela nová moderátorská dvojice, kde naše tajemná blondýnka usedla za moderátorský pultík s Martinem Pouvou.

„Až nedávno jsem se od paní na recepci dozvěděla, kolik lidí volalo, když televize oznámila, že se vrátím s Martinem Pouvou jako nová moderátorská dvojice. To jsem do té doby nezažila. Většinou se ozývají, když je něco špatně. Buď řeší blbosti, nebo jsou zlí. Že někomu stojí za to zvednout telefon a říct: „Vyřiďte jí, že je fajn, že je zpátky,“ to mě udivilo. A ohromně potěšilo,” zavzpomínala na tehdejší humbuk sympatická ex tanečnice.

Dnes už je moderátorskou stálicí

Dnes už platí za stálice této oblíbené televizní stanice a mnozí si večerní zprávy, krom jiných, bez ní nedokáží představit. Kromě toho samozřejmě ale také moderuje různé jiné akce, naposledy jste měli možnost tuto sympatickou dámu potkat na zimním Apetit pikniku, který se uskutečnil v Národním zemědělském muzeu.

Poznali byste, že dívenka na úvodní fotografii je Kristina Kloubková?

