Spasitel je jedna z nejzobrazovanějších postav v celém západním umění. Všichni proto předpokládají, že byl běloch, měl souměrnou tvář, dlouhé vlasy po ramena a pěstěný plnovous. Historici ale upozorňují, že takto syn Boží rozhodně nevypadal!

Ve skutečnosti tento obraz pochází až z byzantské éry a byl vytvořen kolem 4. století našeho letopočtu. Navíc vycházel z podobizny římského císaře Augustuse, jenž toužil být zvěčněn jako vousatý a dlouhovlasý bůh Zeus.

Také známá svatozář byla původně znakem jiných bohů. Konkrétně Apollóna Neporazitelné slunce. Na Ježíšovu hlavu byla přidána, aby zvýraznila jeho nebeskou povahu. Postupem času se tato vizualizace rozšířila téměř po celém světě.

Jak tedy syn Boží asi vypadal? Na tuto otázku se rozhodla odpovědět profesorka křesťanské a židovské historie na King's College London Joan Taylor. Se svým týmem se proto začetla do evangelií a hledala jakýkoliv popis jeho vzhledu.

Jak vypadal Ježíš?

Po několikatýdenním zkoumání ale přišlo zklamání. „V Bibli o Ježíšově tváři není ani zmínka. Píše se zde pouze to, že byl Žid, narodil se kolem roku 4 př. n. l. v Betlémě a než se přestěhoval do Nazaretu, žil krátce v Egyptě,” upozorňuje vědkyně.

Obrátila se proto na archeologické artefakty a texty, poskytující vodítka o tom, jak Židé v biblické době vypadali. Nevynechala ani podobizny na mincích a malby v pyramidách.

„Podle mého výzkumu byl Spasitel průměrně vysoký kluk, průměrného vzhledu,” vysvětluje Joan Taylor. „Měl tedy asi 170 cm, hnědé vlasy, černé oči a olivově hnědou pleť. Dochované texty totiž říkají, že Židy v Egyptě nebylo možné fyzicky odlišit od zbytku populace.”



Historické prameny také naznačují, že muži v Judeji si své vlasy a vousy udržovali poměrně krátké. Především proto, aby nemuseli řešit vši, jež byly v té době všudypřítomné. „Nevidím důvod, proč by Ježíš byl výjimkou a nechal si svou kštici narůst až po ramena,” argumentuje badatelka.

Oblečení a postava Krista

Evangelia však mohou napovědět, jakou měl Kristus postavu. Zmiňují se totiž, že hodně chodil, ale občas neměl moc co jíst. Byl tedy pravděpodobně hubený. Jako bývalý tesař se ale musel také pyšnit vypracovanými svaly.

Bible zároveň naznačuje, jak byl oblečen. „V knize Marka, kapitole 12, se píše, že nesouhlasil s tím, aby úředníci nosili dlouhá roucha. Myslím si tedy, že podobné šaty nevlastnil,” vysvětluje profesorka.

Jelikož není nikde zmíněno, že by se svým oděvem odlišoval od ostatních, s největší pravděpodobností si oblékal to, co jeho sousedé. Tedy vlněnou, neobarvenou tuniku po kolena, bederní roušku a vnější plášť, zvaný himation.

„Naše představa, že Ježíš nosil bílou barvu je mylná. Podle Marka, kapitoly 9, se začal třpytit až po výstupu na horu,” upozorňuje Joan Taylor. „Předtím tedy musel vypadat zcela obyčejně.”

I přestože jsou závěry profesorky kontroverzní, mezi biblisty se setkaly s velkým úspěchem. Později je publikovala v knize What Did Jesus Look Like? neboli Jak vypadal Ježíš?

