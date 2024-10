Říká se, že je po mamince, sama se domnívá, že je spravedlivým mixem obou rodičů, známých herců, ať jde o povahu či vzhled. Stejně jako někteří jiní herci, i ona má svou roli, se kterou si ji spojí televizní divák nejspíše. Je svérázná, má neobvyklé koníčky, titulní obrázek je proto trochu matoucí.

Začneme koníčky

Dle úvodní fotky byste neřekli, že je jedním ze způsobů její relaxace boxování. Trénuje dvakrát, třikrát týdně a v boxerské partě se cítí skvěle, navíc si tím udržuje pevnou a štíhlou postavu. Už před lety propadla horolezecké stěně, vyráží lézt i do hor. Pohyb a adrenalin k ní prostě patří. Jezdí na koni i na motorce, na inline bruslích, lyžuje, plave v řekách, a to i v zimě jako otužilec, miluje potápění v mořích bez dýchacího přístroje. K jejím pohybovým aktivitám patří i tanec, především společenský, a také akrobacie.

Pokud jde o herectví, vystudovala DAMU, ač původně chtěla studovat žurnalistiku. Kromě hereckého talentu, je i hudebně nadaná, krásně zpívá a recituje, hraje na kytaru, ovládá slovenštinu a angličtinu, moderuje a dabuje. Můžeme napovědět, že ji v současné době můžeme vidět v divadle Komorní Kalich, například ve hrách Čas pod psa či Což takhle dát si chobotnici? či na scéně Divadla Verze.

Svá a svérázná

Jako člověk je velmi otevřená, nespoutaná a odhodlaná, umí si jít za svým, vše prožívá naplno – radosti i smutky. Nebojí se říct, co myslí, a to dokonce ani lidem do očí. Je i jistým způsobem neústupná a tvrdohlavá, kvůli tomu mívala jako mladá neshody s otcem Ladislavem, který měl stejnou povahu. „Kdybys byla diplomat a udělala na něj oči, mohla bys mít cokoli. Ale ty ne, ty se zasekneš a stojíš si na svém,“ říkávala jí laskavá maminka Věra, kterou známe jako elegantní a noblesní herečku s krásnýma hnědýma očima, které po ní zdědila vnučka Ráchel, jíž narození urovnalo vztah herečky s otcem. Stal se z něho milující dědeček.

Herečka se smyslem pro humor má se svou osmnáctiletou dcerou stejně krásný a důvěrný vztah, jako ona měla se svou maminkou. Vede jí k otevřenosti a „svobodě“. Bohužel se s jejím otcem, muzikantem Jakubem Štorkem rozešli. Každý měl jiné představy o společném životě. Dle ní na nedorozumění a nepochopení ztroskotá spousta vztahů.

Poslední vodítka

Herečka, které je zastánkyní alternativních léčebných metod, se před deseti lety s rozchodem a vlastně i odchodem maminky rozhodla vyrovnat po svém. Aby si urovnala myšlenky, nechala se na týden zavřít do naprosté tmy, tedy podstoupila terapii tmou. „Do temné komory jsem si šla na týden odpočinout. Tma je hrozně dobrá. Každý z nás má v životě zlomové období, zásadní, těžký…“ Ve tmě cvičila, přemýšlela, psala. „… byla to příležitost ujasnit si co dál a kdo jsem.“

Své zápisky ze tmy, o svých vztazích, jak se po této terapii změnila a důležitých momentech svého života se svěřila v knize Potměchuť, která ji vyšla loni.

Herečku, která se narodila 26. října 1971 v Praze, jsme mohli naposledy vidět na plátnech kin v thrilleru Stínohra, kde ztvárnila vrchní komisařku Helenu Mudrovou (2022). Jako vrchní komisařka Kalinská vyšetřovala případy v Dáma a Král. Hrála v dalších krimi a jiných seriálech. Její výraznou rolí, se kterou je spjatá, je Emma Vlčková v Modrý kód / Sestřičky, lékařkou Hanou Brožkovou je v Zákonech vlka. Jméno dcery známé herečky Věry Galatíkové (1938-2007) a Ladislava Freje (*1941) je Kristýna Frejová.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kristýna Frejová dnes

