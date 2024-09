Externí autor 3. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Ladislav Mrkvička (†81) byl skvělý český herec, ale také milovník žen. Zvládnul se dvakrát oženit a dvakrát rozvést. Ze dvou manželství vzešly tři děti a z nemanželských vztahů další dvě. Neměl to ale jednoduché. Syn Jakub propadl drogám, ale další syn Matěj se o něj staral až do úplného konce.

Milovník žena otec pěti dětí

Ladislav Mrkvička oplýval ohromným hereckým talentem. Kromě toho ale také miloval ženy. Důkazem toho je, že za svůj život zvládnul zplodit celkem pět krásných dětí, které jeho odkaz nesou dál. Zažil životní výhry i pády. Odešel ve věku jedenaosmdesáti let. Za svůj výkon ve filmu Staříci dokonce obdržel cenu Český lev.

Ladislav Mrkvička studoval DAMU, ale za mladých let to byl bouřlivák a buřič. V roce 1962 ho za nepovolenou účast na Majálesu vyhodili a musel jít na vojnu. Jeho první syn byl nemanželský. Jaroslava Tvrzníková byla jeho velká láska, ale dle jeho slov, jakmile se stala slavnější herečkou, tak ho opustila.

„No, a jakmile se stala známou herečkou, tak mě opustila. Tak jsem se rozhodl, že se také stanu hercem, a až bude dolézat, ani ji nepozdravím,“říkával herec. O svého syna Tomáše se ale nemohl starat tak, jak by chtěl, protože se svojí matkou emigroval do Belgie. V té době se stala naprosto nepochopitelná věc. Matka Tomáše v Belgii opustila a starali se o něj pěstouni, kteří naštěstí Mrkvičku kontaktovali.

„Od té doby jsme ve spojení,"“byl na něj herec pyšný a právem. Tomáš vystudoval architekturu a dal svému pyšnému otci vnuka. Jeho další láskou byla Miroslava Hozová. Mrkvička s milou zůstal v Ostravě a jejich vztah trval deset let. Rozchod po tak dlouhé době herec nesl velmi těžce. Následně přišla Ivanka Devátá.

Opět se jednalo o vážný vztah, který ale po roce ztroskotal a mohl za to herec Josef Vinklář. „Bývalý manžel, Josef Vinklář žárlil a chtěl Mrkvičku zničit,“ řekla před lety pro Aha! Po nevydařených vztazích se Mrkvička konečně poprvé oženil.

První těhotenství v manželství dopadlo špatně.

Mrkvičkovi padla do oka Ivana Kopecká, po které ale toužil zesnulý Rudolf Jelínek. To ovšem Mrkvičku nijak nezajímalo a šel si tvrdě za svým. První těhotenství bohužel nedopadlo dobře. Miminko se narodilo s vrozenou nemocí, které bohužel podlehlo. Další těhotenství již proběhla naprosto v pořádku a narodili se jim dva synové Jakub a Jan.

Ani tentokrát to ale nebylo tak úplně jednoduché. Jakub totiž začal ve třinácti letech experimentovat s drogami a sklouzl do závislosti. Nejdříve začal s pervitinem a skončil u heroinu. V roce 2001 šel do vězení na rok za krádež. „Je to běh na šíleně dlouhou trať,“ řekl Mrkvička na adresu svého mladšího syna, kterému se snažila celá rodina pomáhat.

Nemanželská dcera Kristýna

Během druhého těhotenství svoji manželku Mrkvička podvedl a narodila se mu nemanželská dcera Kristýna Průchová. Pouto s manželkou Ivanou bylo ale natolik silné, že nevěru ustálo. Rozvedli se po 11 letech vztahu v roce 1988. „Jsem pyšný, že ji mám,“nelitoval Mrkvička nikdy toho, že má tak krásnou a šikovnou dceru.

Kristýna se potatila a vystudovala DAMU. Objevila se v seriálech jako Kriminálka Anděl, Vraždy v kruhu, Svatby v Benátkách nebo Ohnivý kuře. Kromě toho také natáčela klip zpěvačky Báry Polákové – Nafrněná.

Jeho druhou a poslední manželkou byla produkční na Nově, Alena Kotibová. Narodil se jim v roce 1989 syn Matěj, ale ani toto manželství nevydrželo. Rozvedli se v roce 2013. Matěj byl svému tatínkovi velkou oporou v těch nejtěžších chvílích. Když onemocněl Parkinsonovou chorobou, staral se o něj až do úplného konce.

Skvělý herec Ladislav Mrkvička byl na svoji velkou rodinu právem pyšný. „Veškerý svůj bordelovitý život mám před hrobem urovnaný. Ženy mají mezi sebou přátelské poměry, děti ze všech manželství se stýkají, všichni se znají a jejich životy se prolínají,“ řekl pyšně.

Zdroje: Blesk.cz, TN.cz