Externí autor 24. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Ladislav Křížek platil dříve za pořádného bouřliváka. Společně s bratrem Miroslavem se proslavili jako hudební duo Damiens. Fanynky po nich doslova šílely. V osobním životě si několikrát sáhl na dno. V současné době si ovšem zažívá šťastné období. Září po boku půvabné partnerky a koncertuje.

Ladislava Křížka si pamatují především fanynky jako dlouhovlasého rockera z hudebního dua Damiens. Autor hitu Vzdálená si cestu k úspěšné kariéře musel tvrdě vydřít. Na počátku osmdesátých let začal zpívat v oblastních kapelách. Kvůli svému talentu se brzy dostal do tehdy populární metalové skupiny Vitacit.

Od té doby začal Ladislav zářit na koncertních pódiích a byl hvězdou číslo jedna. Na vrcholu oblíbenosti fanoušků byl i se skupinou Citron. Po letech založil vlastní skupinu Kreyson. V období své největší slávy zpíval duety s operní divou Evou Urbanovou, zpěvačkou Darou Rolins nebo Karlem Gottem.

Pád na dno a víra v Boha

Jak už to tak bývá, úspěšný a známý zpěvák slávě zcela propadl. Začal si užívat život plnými doušky. V tomto období byl u něj alkohol na denním pořádku. Tento démon ho pohltil až tak, že chtěl spáchat sebevraždu. Zpátky na nohy ho dostala víra v Boha. Postupně nacházel vnitřní rovnováhu a klid.

„Sláva je podepsaná smlouva s ďáblem. Dostal jsem všechno, co člověka může udělat šťastným, ale přesto jsem šťastný nebyl. Uvnitř mi začalo něco chybět. Točil jsem se v bludném kruhu. Rok jsem nemluvil, netušil jsem, jestli ještě budu zpívat,“ vzpomínal v pořadu 13. komnata.

Na nohy ho dostala až láska. Ovšem zcela jiná, než by mnozí čekali. „Jenže tehdy už jsem cítil, že to není láska mezi lidmi, ale láska k Bohu. Uvědomil jsem si, že od lidí nikdy nemohu dostat lásku, po které mé srdce touží, tedy bezpodmínečnou lásku. A tu mi dal až Ježíš Kristus. Už tak od 33 let jsem cítil určitou víru v Boha, ale snažil se to všelijak zaplašit. Postupně jsem zjišťoval, že můj lék k získání určité vnitřní rovnováhy je pokora, bez které není poznání,“ přiznal v rozhovoru pro iDNES.

V posledních letech našel rovnováhu i ve vystupování. Mimo velkých koncertů s Kreysonem si užívá i malá akustická vystoupení v divadlech a komorních akcích.

Nová image a žena

Jednašedesátiletý Křížek už dávno nemá svou ikonickou hřívu. Dlouhé blond vlasy, které nosil po téměř celou svou kariéru, jsou minulostí. Změna účesu mu rozhodně neubrala na charisma.

Před čtyřmi lety jeho kouzlu propadla nádherná Monika. Šestapadesátiletá blondýnka je arteterapeutka a umělkyně.

Křížek vedle ní vypadá naprosto spokojeně a dokonce od ní nosí i zajímavý šperk na krku. Má tvar kříže, přes který jde obruč velikostí snubního prstene. Monika šperk pro svého partnera navrhla a nechala ho vyrobit u uměleckého kováře. Zajímavostí ovšem je, že ho Křížkovi předala ještě v době, kdy netvořili pár. Seznámili se totiž tak, že byla jeho fanynkou a navštěvovala jeho koncerty.

Před vztahem s půvabnou umělkyní byl Křížek ženatý pětatřicet let. „Je to opravdu těžké. Člověk si najednou uvědomí, že už nemá na ten vztah sílu. Vždycky říkávám, že muzika je o dynamice, život o světle a vztah o toleranci. A tolerance končí s úctou. Jakmile skončí úcta, přestává být i tolerance. Už toho na nás bylo moc. Bylo to taková suma všech věcí, kdy manželka už chtěla někoho jiného, úplně jinou povahu a já jsem toužil taky po někom jiném. Už jsem v podstatě nemohl dál,“ vysvětloval zpěvák důvody rozvodu pro Blesk.

S někdejší manželkou se Ladislav seznámil ještě jako velmi mladý. Společně vychovávali dvě děti. Rozvedli se v roce 2020.

Zdroje: iDNES, Třináctá komnata, Blesk