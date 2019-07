Nejzvrhlejší Stalinův experiment: Křížit člověka s opicí a získat armádu mutantů

V únoru roku 1926 se sovětský vědec Ilja Ivanovič Ivanov vydal do tehdejší Francouzské Západní Afriky, aby se pokusil zkřížit lidské pohlavní buňky s buňkami šimpanze. Případný úspěch by dokázal všem procarským pánbíčkářům, že evoluce je jedinou možnou odpovědí na otázky ohledně vzniku lidského druhu.

S finanční podporou samotného Stalina a se souhlasem pařížského Pasteurova ústavu Ivanov přicestoval do Francií ovládané Guiney, kde mu bylo dovoleno experimentovat se šimpanzi v místním centru primátů. Přítomní šimpanzi však byli na páření ještě příliš mladí, a tak se Ivanov odhodlal odchytit několik dospělých kusů přímo v divočině.

Protože měl za sebou už velké úspěchy v umělé inseminaci koní, po technické stránce nebylo zavedení lidského spermatu do opic zase takovým problémem. Ani jedna z pokusných samic ale nezabřezla. Ivanov se proto rozhodl oplodnit naopak lidskou ženu spermatem šimpanze. Mezi domorodými ženami ale nenašel žádnou dobrovolnici, která by měla pro vědu takové pochopení a experiment by podstoupila.

Sám Ivanov byl nicméně ochoten v zájmu vědy zajít daleko za hranice morálky a obratem navrhl, aby bylo opičí sperma do žen zavedeno tajně v rámci běžné zdravotní prohlídky. Proti takovému postupu se ostře ohradil guvernér Francouzské Guineje a dalším pokusům učinil přítrž.

Zklamaný Ivanov se vrátil do Sovětského svazu s dvacítkou pokusných opic, náročnou cestu však přežily jen čtyři z nich. Ve své domovině byl Ivanov sice úspěšnější v přesvědčování lidských dobrovolnic (k pokusu se prý přihlásilo pět sovětských žen), jediný opičí samec schopný produkovat spermie ale pošel dřív, než k experimentu mohlo dojít.

Další šimpanzy už Ivanov sehnat nestihl. V roce 1930 se stal jedním z řady vědců a intelektuálů, kteří u sovětského vedení upadli v nemilost, a byl vyhoštěn do Kazachstánu. Za dva roky poté zemřel.

Protože se z dnešního hlediska myšlenka křížení člověka s opicí jeví jako zrůdná, historici se přirozeně zabývají otázkou, proč se Ivanov do takového podivného experimentu vůbec pustil a jak je možné, že ho v něm bolševická strana plně podpořila. "Kdyby se mu skutečně podařilo zkřížit člověka s primátem a ze spojení by se narodilo životaschopné mládě, byl by to důkaz Darwinovy teorie o blízkém příbuzenství našeho a opičího druhu," vysvětluje odborník na ruskou historii z univerzity v Cambridge Alexander Etkind. "Potvrzení evoluční teorie by zasadilo citelnou ránu náboženství, které se bolševici urputně snažili vymýtit. Objevily i spekulace, že Stalin zamýšlel z opičích mutantů sestavit oddanou armádu, která by se dala snadněji ovládat než ta lidská.