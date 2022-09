Jak by vypadalo vaše dítě, kdybyste ho měla s neandertálcem? Šťastné by nebylo

Vztah neandrtálců a moderních lidí byl běžný.

Foto: Profimedia.cz

Bylo to před 100 tisíci lety. Tehdy se žena druhu Homo sapiens poprvé zamilovala do neandrtálského muže a došlo k mezidruhovému křížení. Pokračovalo až do doby, kdy slepá vývojová větev člověka zcela vyhynula. Jak tyto vzájemné sympatie zamíchaly evolucí?