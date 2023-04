„Jsme tady.” Na první pohled obyčejná věta, zašifrovaná do teček a čárek, zvedla řadě vojáků tep. „Dnes toho moc nenaspíme,” povzdechl si jeden z techniků a zapnul si kombinézu. Čekal ho důležitý úkol. Společně s kolegy měl poskládat atomovou bombu, kterou právě přivezl křižník Indianapolis.

Bylo 26. července roku 1945. Loď právě přirážela ke břehům ostrova Tinian v Tichém oceánu. Námořníci se usmívali. Spadl jim kámen ze srdce. Deset dní se plavili s polovinou světových zásob uranu-235 na palubě. S průměrnou rychlostí 54 km/h by byli podezřelí každé ponorce.

Misi se ale podařilo dokonale utajit. Po celou její dobu totiž platil zákaz radiové komunikace. Komponenty jaderné bomby Little Boy, která měla zničit Hirošimu, tak dorazily na místo určení.

Křižník USS Indianapolis

O dva dny později zamířil křižník směrem k filipínskému ostrovu Leyte, kde měla jeho posádka projít výcvikem, aby se později přidala k Task Force 95 viceadmirála Jesse B. Oldendorfa. Tam ale nedorazil. 30. července, přesně v 00:15, byl zasažený do pravoboku dvěma torpédy Type-95 z japonské ponorky I-58.

Následovala obrovská exploze. Oheň zachvátil podpalubí, kde byl uložený bohatý bojový arzenál. O dvanáct minut později se těžká loď převrátila. Pak se její záď zvedla do vzduchu. Poslední členové posádky bleskově naskákali do člunů. Řada z nich neměla záchranné vesty. Nikdo zároveň nepomyslel na to, že se nacházejí na otevřeném oceánu. Bez vody či jídla. A jejich tajnou misi nikdo neodvolal.

Tři a půl dne trvalo, než si přeživších při rutinním hlídkovém letu všiml poručík Wilbur "Chuck" Gwinn a jeho druhý pilot Warren Colwell. Ihned kontaktovali velení. Na místo události byly vyslány všechny letecké i pozemní jednotky schopné záchranných akcí. Za dvanáct hodin se námořníky podařilo dopravit do bezpečí.

Vrak Indianapolis

Muži byli v příšerném stavu. Přímé vystavení živlům způsobilo vážnou dehydrataci, úžehy, úpaly a olupování kůže kvůli kontaktu se slanou vodou a uniklému oleji. Vycvičení vojáci byli nalezení v různých stavech deliria nebo trpěli halucinacemi. Pach krve zároveň přilákal stovky žraloků. Poté, co si pochutnali na obětech, začali útočit na čluny. Z téměř 900 mužů, jimž se podařilo zachránit, přežilo 316.

Dlouhou dobu bylo místo potopení křižníku neznámé. Po 72 letech se však týmu civilních vědců pod vedením spoluzakladatele firmy Microsoft a filantropisty Paula G. Allena podařilo objevit trosky vraku. Nacházel se 5400 metrů pod hladinou Tichého oceánu. „Konečně jsme uzavřeli jednu s tisíců smutných kapitol druhé světové války,” oznámil na sociální síti Twitter. „Prostřednictvím nálezu lodi jsme schopni uctít statečné muže z USS Indianapolis a jejich rodiny.”

