Americký herec, který začínal jako model pro Calvina Kleina. Pozornost mu však přinesla až role ztreštěného Codyho v seriálu Krok za krokem. Co dělá a jak vypadá Sasha Mitchell dnes?

Krok za krokem

Sasha Mitchell se narodil 27. července 1967 v Los Angeles jako syn výrobce oděvů. Je židovského původu a jeho předkové pochází z Ruska.

Svou kariéru započal v 80. letech jako model světově uznávaného návrháře Calvina Kleina. Díky modelingu se dostal do televize. V letech 1989 až 1991 se poprvé objevil před kamerou.

Jeho první televizní rolí byla postava Jamese Beaumonta v seriálu Dallas, který kdysi vysílala stanice CBS. Beaumont byl nemanželský syn J. R. Ewinga a jeho dlouholeté přítelkyně Vanessy Beaumontové.

Následovalo hostování v dalších seriálech, například Rags to Riches. V roce 1988 si Mitchell střihl hlavní roli ve svém debutovém filmu Spike of Benson-hurst a o dva roky později ve filmu Class of 1999 II: The Substitute.

Mitchellův talent nešlo přehlédnout. Zazářil také v akčním trháku Kickboxer, kde si zahrál Davida Sloana, bratra hlavního hrdiny, který se tváří v tvář setká s vražedným arénovým zabijákem Tong Po.

Zlom v jeho kariéře však přinesl úspěšný seriál Krok za krokem, kde se Mitchell poprvé objevil v roce 1989. Zahrál si zde poněkud ztřeštěného a ne příliš chytrého Codyho, potrhlého bratrance v početné rodině Lambertových, který je tajně zamilovaný do své sesřenice Dany.

Jak vypadá dnes?

Seriál Krok za krokem dosáhl obrovského úspěchu. Vysílal se až do roku 1998. Mitchell však seriál opustil o tři roky dříve.

Jak vypadají ostatní herci z úspěšného seriálu, se podívejte na video:

Zdroj: Youtube

Dlouho se spekulovalo nad důvodem jeho odchodu. Nakonec se však ukázalo, že za zmizením Codyho z televizních obrazovek stálo obvinění Mitchella z napadení manželky.

Ačkoli se Mitchell v roce 2000 k natáčení vrátil, žádná z rolí nedokázala předčít postavu šarmantního a vždy usměvavého Codyho.

Kromě natáčení se Mitchell věnuje bojovým sportům a posilování, je mistr kickboxu a v taekwondu je dokonce držitelem černého pásu.

Studoval na newyorském National Improvisational Theatre a je vášnivým sběratelem motorek Harley.

Byl dvakrát ženatý, v roce 1990 se oženil s Jeannette Robbinsovou, se kterou má čtyři děti. Právě Jeannette ho obvinila z domácího násilí. Jak se později ukázalo, Jeannette měla psychické problémy a byla závislá na drogách.

close info Youtube zoom_in Sasha Mitchell dnes.

Podruhé se Mitchell oženil s Rachel Mitchellovou, manželství však vydrželo pouhé čtyři roky. Dnes je Mitchell single a víc než herectví ho živí práce stavbyvedoucího. I nadále se věnuje sportu a ani v 56 letech rozhodně nepatří do starého železa.

www.blesk.cz, tv.nova.cz, www.expres.cz