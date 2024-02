Jasmína Maurerová 27. 2. 2024 21:48 clock 5 minut gallery

Dnes již legendární seriál, který se vysílal v devadesátých letech stále baví televizní diváky. A to i více jak třicet let od odvysílání první epizody. Příběhy bláznivé rodiny televize doposud reprízují. Co dělají herci dnes a jak vypadají? Jedna z hlavních představitelek už nežije...

Bláznivá svatba Carol Fosterové a Franka Lamberta na Jamajce jako by udala směr celé humorné ságy. Tihle dva se spontánně vzali a nově vzniklá rodina tak čítala osm členů. A k tomu se přidal ještě bratránek Cody s jeho nezapomenutelným smíchem.

Frank a Carol měli oba dva z předchozích vztahů tři děti. Naivní a krásná Karen, problémista J.T., odhodlaná Al, chytrolín Mark, o nic méně chytrá a rázná Dana a zvídavý Brandon. Dost ratolestí na to, aby bylo o legraci postaráno. A k tomu již výše zmíněný bratranec Cody, který všemu vždy dodal korunu. Ten se právě díky svému charakteru okamžitě vyhoupnul na nejoblíbenější seriálovou postavu vůbec.

Americký seriál vysílala televize ABC od roku 1991 do roku 1997. Poté se přesunul na stanici CBS, kde pokračoval až do roku 1998, kde 26. června měl svou poslední epizodu. Ať už byste to brali od začátku či konce vysílání, je to už pěkná řádka let, co se Krok za krokem objevoval v televizi.

Hlavní představitelka podlehla rakovině

Na obrazovkách herci nestárnou, to se ale bohužel nedá říct o reálném životě, kdy se z dětí stali dospělí a dospělým prošedivěly vlasy. Představitelka Carol herečka Susan Somers dokonce minulý rok zemřela.

Susan se už dlouhou řadu let potýkala s rakovinou a té i ve svých šestasedmdesáti letech bohužel podlehla. „Zemřela v klidu, doma, v neděli časně ráno, obklopena nejbližší rodinou,“ napsal New York Post. Zákeřná nemoc se poprvé u herečky projevila už před dvaceti lety. Role Carol nebyla její jedinou, která jí proslavila, i když to určitě byla jedna z rolí nejvýraznějších. Susan se objevila i v seriálu Three’s Company, což byl seriál populární v Americe v letech 1977 až 1984.

Bobby z Dallasu peče koláče

Patrick Duffy alias Frank Lambert nebyl na televizních obrazovkách žádný zelenáč. Českému divákovi se představil už ve velmi populárním seriálu Dallas, kde hrál Bobbyho Ewinga. Dnes je Duffymu už čtyřiasedmdesát a užívá si zaslouženého hereckého důchodu. Do něj odešel v roce 2021, kdy natočil (prozatím) svůj poslední televizní film Doomsday Mom.

Jak jsme toho ale byli svědky i u mnoha hokejistů, konec nemusí nutně znamenat definitvní konec. Ostatně že to Duffy ještě nehodlá zabalit a jen pozorovat dění na ulici z okna, dokládá to, že na “stará kolena” se angažuje v podnikání. Je spoluzakladatelem firmy, která se specializuje na výrobu a prodej koláčů.

Z herců se stali učitelé

Herečka Angela Watson ztvárnila marnivou, povrchní, avšak dobrosrdečnou Karen. Tahle kráska si byla vědoma toho, že jí bylo dáno do vínku, tudíž odmala vyhrávala různé soutěže krásy. Ani televize nebyla vůči její kráse a očividně i hereckému talentu slepá, a tak se přes reklamy dopracovala až do úspěšného sitcomu Krok za krokem. To byla ale její v podstatě jediná výraznější role.

Anastasia Sagorsky je nové jméno Staci Keanan, představitelky Dany. Ta už od roku 2013 nehraje a prkna, která znamenají svět vyměnila za prkna na právnické fakultě v Los Angeles, kde vyučuje.

Další, kdo se vydal cestou vzdělávání (ovšem těch druhých) je herec Christopher Castile. U šprta Marka to vlastně asi nikoho nepřekvapí. Zatímco se natáčel Krok za krokem se objevil ještě ve filmu Beethoven, nicméně dnes je z něj středoškolský profesor a vyučuje politologii.

Zmizení, podmínka a vězení

Bratránek Cody je ve skutečném životě veliký bouřlivák. Tedy co se týká vztahů. Herec Sasha Mitchell byl v manželství s Jeanette Robbinson, se kterou mají čtyři děti, odsouzený za ublížení na zdraví a ohrožení dítěte. Vyfasoval tříletou podmínku, kterou nedodržel, a tak následovalo 30 dnů vězení. Později se k celému incidentu vyjádřil slovy, že chránil své děti před ženou. Ty mu posléze byly svěřeny do péče. Po rozvodu se ještě jednou oženil, ale ani tento vztah mu nevydržel.

J.T. neboli Brandon Call ukončil hereckou kariéru v podstatě ihned po skončení populárního sitcomu. Od roku 1998 po něm není ani vidu ani slechu a jediné, co víme, je, že je údajně ženatý a pracuje na rodinné čerpací stanici.

Kdo se ztratil úplně a dodnes není známo kam, a to jak v seriálu, tak v reálném životě, je představitel Brandona, herec Josh Byrne.

Christine Lakin, herečka, která ztvárnila Al, jako jediná z dětí zůstala věrná své profesi. Dodnes stále pracuje v televizním a filmovém průmyslu.

Zdroje: novinky.cz, kinotip2.cz, iglanc.cz