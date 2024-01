Angela Christine Watsonová je českému publiku známá jako krásná, ale nepříliš chytrá Karen ze seriálu Krok za krokem. Sama herečka to neměla v životě vůbec jednoduché. Její rodiče zneužili její krásy a talentu a obrali ji o všechny honoráře.

Angela Christine Watsonová se narodila 12. listopadu 1975 v Danville ve státě Illinois a proslavila se jako americká modelka a herečka, známá zejména rolí Karen Fosterové v sitcomu Krok za krokem.

Krása jako byznys

Dětství prožila Angela ve farmářské rodině, ale její krása ji katapultovala do světa soutěží krásy. V deseti letech se s rodinou přestěhovala do Cape Coral na Floridě. Úspěchy v soutěžích krásy jí připravily půdu pro přestěhování do Los Angeles, kde se rozjela její herecká kariéra.

Herecká kariéra a významné role

Její herecká dráha začala v místním divadle a reklamách, což vedlo k roli Alice Hansenové v televizním seriálu Davis Rules. Největšího úspěchu však dosáhla ztvárněním role Karen Fosterové ve filmu Krok za krokem. Tento sitcom, který trval sedm sezón, zobrazoval smíšenou rodinu Lambert-Fosterových a vysílal se v letech 1991 až 1998.

Výzvy po skončení seriálu Krok za krokem

Navzdory úspěchu v seriálu Krok za krokem se Angela po jeho skončení potýkala s problémy. Omezený prostor, který její postava dostala, ji přiměl k tomu, aby se začala věnovat jiným činnostem a přesunula se ke zpěvu a modelingu. Bohužel její herecká kariéra zaznamenala úpadek a v roce 2006 si zahrála ve svém posledním filmu Junior Pilot.

„V mládí jsem byla předurčena k úspěchu, ale konec seriálu Krok za krokem znamenal zlom. Omezené příležitosti po skončení seriálu mě přiměly prozkoumat další vášně, jako je zpěv a modeling,“ říká Angela ke své kariéře.

Finanční problémy a iniciativa CAST

Velký nezdar v Angelině životě nastal, když zjistila, že její rodiče utratili všechny peníze, které si v oblíbeném seriálu vydělala. Toto odhalení ji přimělo jednat. V roce 2000 založila organizaci Child Actors Supporting Themselves (CAST), jejímž cílem je pomáhat dětským hercům a sportovcům při správě jejich financí. Angelina osobní zkušenost ji vedla k odhodlání zabránit tomu, aby se ostatní potýkali s podobnými finančními potížemi.

Téměř pětadvacet let po událostech ze sitcomu Krok za krokem se život Angely Watsonové nečekaně změnil. Přestože čelí finančním problémům, zůstává odolná. Angela v současné době působí v country kapele a ukazuje svou všestrannost i mimo herectví. Její příběh slouží jako varování a zdůrazňuje důležitost finanční gramotnosti, zejména v zábavním průmyslu.

Podívejte se na Angelu Watson v TV show před dvěma lety. Takto nyní vypadá:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.extra.cz, fr.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.imdb.com