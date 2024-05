Externí autor 22. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Australská akční komedie Krokodýl Dundee se objevila na filmových plátnech už v roce 1986. Je to tedy již skoro čtyřicet let a za tuto dobu se řada představitelů změnila. Jak je na tom představitel hlavního hrdiny Micka Dundeeho Paul Hogan? Krutá nemoc z něj udělala doslova houžvičku.

Příběh Krokodýla Dundeeho je vcelku klišé. Dívka z města v buši versus muž z buše ve velkoměstě. Romantická komedie, která i dodnes rozesmívá řadu diváků a vůbec jim nevadí, že se nejedná o žádné filmové veledílo. Nenásilný a vcelku inteligentní humor, který skutečně vychází z konfrontace mezi dvěma tak odlišnými světy. To je Krokodýl Dundee.

Hlavní role ve filmu měli Linda Kozlowski, coby čarokrásná reportérka Sue Charlton z velkoměsta a charismatický „vidlák“ Paul Hogan v roli neohroženého Micka Dundeeho. Samotná hlavní postava měla reálnou předlohu. Byl jím lotyšský rodák Arvids Blumenfelds, který do Austrálie emigroval a živil se tam právě jako lovec krokodýlů. „Dundee“ je pak zkomolenina místa, odkud doopravdy pocházel, Dundagy.

Australský Národní park Kangaroo, kde se točily mnohé exteriéry, po uvedení filmu do kin doslova praskal ve švech. Jeho návštěvnost se zvýšila oproti normálu zdvojnásobila. Natáčení s sebou ale přineslo také různé svízele, a to včetně jednoho velmi nebezpečného. Paul Hogan, který musel kvůli filmu udržovat svou maskulaturu ve formě, to jednou s posilováním přehnal a málem se mu to stalo osudným.

Naložil si 113 kg těžkých činek a prodělal lehkou mrtvičku. Naštěstí se z toho rychle vzpamatoval a zanedlouho po uzdravení už kudy chodil, tudy vtipkoval, že krevní sraženina stejně zasáhla tu část mozku, kterou nepoužívá.

Hvězdou v Austrálii, hvězdou v Americe

Obětovat se pro tuto roli se každopádně Hoganovi vyplatilo, za svůj výkon získal Zlatý glób. A nebyl to jen Hogan, kdo slavil úspěch, celý film se těšil ve světě velké oblibě. Náklady na natáčení byly šest milionů amerických dolarů, nicméně vydělal pohádkové peníze. Tržby byly podle údajů z 80. let 375 milionů (dolarů).

Není debat, že pro Paula Hogana to byla jeho životní role. Dnes to již s odstupem můžeme říct. Australané ho milovali, v roce 1985 ho vyhlásili Australanem roku a později se mu podařilo dobýt i Ameriku. Pro Američany byl Krokodýl Dundee hrdina, strhla se lavina “náletů” a každá americká rodina se chtěla jet do Austrálie přesvědčit, jestli tam skutečně všichni nosí klobouk a krokodýlí zuby kolem krku.

Zákeřná nemoc a návrat do Austrálie

Hogan si z natáčení neodnesl každopádně jen hromadu peněz a velkou slávu, potkal tam i svou (dnes již bývalou) manželku Lizu Kozlowski, se kterou si koupili v Californii nádherný viktoriánský dům. A pokud jste před dvěma léty měli zbytečných 80 milionů dolarů na účtu, mohli jste si ho koupit. V roce 2022 mu totiž lékaři diagnostikovali retroperitoneální fibrózu. A „krokodýl” se rozhodl vrátit do rodné Austrálie.

„Už mi bylo i líp. Měl jsem problém na aortě v ledvině a léčba to spravila, ale oslabila mě. Prostě jsem ztratil jsem všechen tuk a svaly se mi zmenšily. Chance mi otevírá zavařovačky,“ mluví o tom, jak mu s běžným životem musí pomáhat jeho syn Chance, kterému tehdy bylo čtyřiadvacet let.

Přitom až do svých devětasedmdesáti let se Hogan podle svých slov cítil jako rybička. „Byl jsem stále fit. Pořád bych porazil většinu čtyřicátníků. A pak mi bylo 80. Je krásné to rčení, že osmdesátka není pro padavky, protože pak se teprve všechno začne hroutit,“ cituje slova slavného herce web idnes.cz.

Dnes se Paul Hogan drží v ústraní, poslední film natočil v roce 2020. Jednalo se o snímek ze série o Krokodýlu Dundeem. Pro herce je nicméně teď důležitější jeho zdraví.

Zdroje: csfd.cz, idnes.cz, tvguru.cz