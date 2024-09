Externí autor 24. 9. 2024 clock 3 minuty

Co člověk, to názor na svět. Jsme formovaní našimi zkušenostmi, zážitky i vlastním temperamentem. Co všechno dokáží psychologové poznat z toho, jak vnímáme kruh?

Styl myšlení

I když nám oči předkládají ten samý vjem, to podstatné pro nás je kontext a interpretace.

Například když se díváme na oranžový kruh, vykládáme si ho střídavě jako slunce (je-li obklopen mraky), jako květinu (pokud ho lemují okvětní plátky) nebo jako pomeranč (když vedle něj někdo přikreslil banán. Přitom v základu jde o pořád ten samý, úplně stejný oranžový kruh.

Pokud se díváme na něco osamoceného, co není obklopené doplňujícím kontextem, mnohem víc, než naučený výklad, vyvstanou naše osobní názory a postoje.

V poslední době jsou oblíbené nejrůznější vizuální a asociační testy, které vám samotným mohou potvrdit vaše předpoklady – nebo vám prozradit něco nového, co jste o sobě dosud ani v nejmenším netušili. Zároveň jde o způsob, jak si testovat a bystřit myšlení.

To je i případ tohoto kruhu. Vyzkoušejte si, co se dozvíte o svém světonázoru a celkově o sobě. Podívejte se na něj. Je to vůbec kruh? V žádném případě? Nebo zkrátka to je kruh a o čem se tu vůbec bavíme?

close info Yahoo! Lifestyle / au.lifestyle.yahoo.com zoom_in Je to kruh nebo ne?

Otázka kruhu

Pokud při pohledu na obrázek jen obrátíte oči v sloup a řeknete: „Jasně, je to kruh!“, pak jste tolerantní, empatičtí a máte otevřenou mysl. Jste často ochotni přijímat lidi takové, jací jsou, se všemi jejich chybami, nedokonalostmi, odlišnostmi od „normy“ nebo od průměru.

Ti, kdo před sebou vidí kruh, má otevřenou mysl a zajímá ho víc obsah než forma. Takoví pozorovatelé dost často podporují zájmy znevýhodněných skupin, zajímají se o problematiku klimatické změny atd.

O něco méně tolerantní lidé jsou ochotni kresbou akceptovat jako kruh, ale s výhradami. Třeba ve smyslu „ano, ale kreslil to někdo opilý“ nebo „dobře, je to kruh, ale malovalo ho malé dítě“. To jsou osoby, které se drží takříkajíc „na středu“.

Další skupina pozorovatelů si bude trvat na tom, že tvar naprosto nemůže být kruh, protože je příliš nedokonalý. Kruh je jen to, co je – nebo alespoň vypadá – perfektně kulaté, bez chybičky. Jinak je to prostě šiška.

Tito pozorovatelé bývají velmi precizní a soustředění na detaily. Mají pevné, někdy až extrémní názory, které hned tak něco nezviklá; mohou inklinovat k vládě silné vůdčí osobnosti a podporovat silnou armádu.

Přátele si vybírají, protože si do své blízkosti zdaleka nepustí každého. Dokáží si rozhodně stát za svým. Uznávají řád a pořádek, všechno náležitě srovnané na svém určeném a jediném správném místě.

Výsledek se tedy, jak vidíte, liší podle toho, jak jste duševně flexibilní, jak snadno přijímáte odlišnosti, změny a neobvyklé situace.

Čím ochotnější jste přijmout tvar jako kruh, tím psychicky pružnější a adaptabilnější jste.

Zdroje: www.extra.cz, au.lifestyle.yahoo.com