Pozoruhodný ostrov Oko: Vznášející se a rotující kus pevniny zůstává nevysvětlen

Kruhy v bažině

Foto: Shutterstock.com

Bažinatý močál v deltě řeky Parana na severovýchodě Argentiny ve svém středu skrývá zvláštní, tajemný ostrůvek. Má téměř dokonalý kruhový tvar, vznáší se na vodě a otáčí. Tento záhadný útvar lákal nejen vědce, ale i ufology a lovce záhad. Jmenuje se El Ojo - Oko.

Dva dokonalé kruhy

Tento kousek země, Oko, má průměr 118 metrů. Od okolní bažiny ho odděluje úzký pruh vody. Ostrůvek a voda, která ho obklopuje, tvoří dva dokonalé kruhy. Celý útvar má průměr 130 metrů. Voda je nádherně čistá a průzračná, ale také studená, což je v těchto bažinách velmi nezvyklé. Je až neuvěřitelné, že by jej mohla stvořit příroda. Na souřadnicích Google map se objevil v roce 2003. Ještě tajemnější však je, že leží přesně uprostřed jezera, kde bylo spatřeno mnoho neobvyklých jevů. Proto si tuto oblast vybral argentinský filmový režisér a producent S. Neuspiller pro svůj film o pozorování duchů, mimozemšťanů a místních legendách. Byl to právě on, který se svým štábem tento podivuhodný plovoucí kruh v roce 2016 našel.

Objevují se vysvětlení o původu

Místní obyvatelé věří, že kruh uvnitř kruhu znamená Boha na zemi. Světélka, která se nad jezerem objevují, patří podle místní legendy Bohu světla z místního indiánského pohřebiště. Hned po uveřejnění zpráv o tomto objevu se o jeho původu vyrojila celá řada teorií.

Jeden z lovců UFO S. C. Waring na stránkách svého deníku uvedl, že velikost kruhového tvaru odpovídá rozměrům, kterým by prošlo UFO a že je to vchod do jejich základny, kde skrývají své technologie. To vše vedlo Neuspillera k myšlence prozkoumat vody pod ostrovem a pokusit se najít odpovědi. Dal dohromady malý tým – R. Petroniho, inženýra z New Yorku a technického experta P. Marineze, a začali na průzkum shánět finanční prostředky. Chtěli o svém pátrání natočit dokumentární film. „Chceme vědeckou expedici, která bude mít potápěčské vybavení, geology, biology, ufology, specializované drony a další, a odebrat vzorky vody, půdy, rostlin anebo všech dalších objektů, které můžeme najít," řekl tehdy člen týmu. Bohužel však na dokončení celého projektu a zaplacení dalších odborníků neměli dostatek finančních zdrojů.

Záhady Oka

Jejich krátké expedice vzbuzovaly řadu dalších otázek, na které dlouhou dobu nedokázali nalézt odpověď. Museli se spolehnout na vědu. Na světě existuje více plovoucích ostrovů, některé z nich vznikly přirozenou cestou, jiné vytvořil člověk. Jedním z vysvětlení je, že kruhový tvar ostrůvku a jeho rotaci způsobuje jev známý u ledových kotoučů. Takové například plavaly a točily se dokola v zimě roku 2019 na řece Presumpscot v americkém státě Maine. Když začne tát a odlomí se velký kus ledu v řece, začnou se vlivem změny okolní teploty a hustoty vody tvořit vodní víry. Ty rozkrouží kus ledu, ze kterého se postupně odlamují kraje a pravidelným otáčením se vytvoří kruh. Podle teorie ledového kotouče je tedy možné, že po jedné straně Oka teče velmi mírný proud, který jím otáčí. Proud a větry plovoucí masu kořenů a rostlin omílají a vzniká tak kruh.

Na další zkoumání zatím nejsou peníze. Nicméně to naznačuje, že je tento neobvyklý jev dílem přírody, a ne zelených mužíků z vesmíru.

