Snadná cesta k bohatství? Nová kryptoměna má slibnou budoucnost

bankovky / ilustrační foto

Foto: Pixabay

Mnoho lidí se v průběhu minulých let vrhlo na investice do kryptoměn. Tou nejznámější je již dlouhou dobu bitcoin, jehož hodnota v současnosti sahá nad jeden milion korun. Nyní přišla Stanfordova univerzita s projektem, který dokáže prostřednictvím mobilní aplikace těžit zcela novou měnu pi, a to úplně zdarma. Ve chvíli, kdy tedy bude kryptoměna uznána legitimním internetovým platidlem, by tak lidé mohli nabýt nemalých peněz.