Vědci našli 830 milionů let starý krystal. Nese v sobě život a mění učebnice

Halit, krystal soli kamenné. Ilustrační foto.

Foto: Cagla Acikgoz / Shutterstock

Hledání života mimo naši Zemi je dlouhodobou a neutuchající snahou všech vědců po celém světě. Navíc se snaží nalézt jakékoli známky života, třeba i v horninách anebo nerostech. Posledním velkým objevem je krystal kamenné soli starý 830 milionů let objevený v Austrálii, který vědci považují za potenciální zdroj života. Uvnitř krystalu by se totiž mohly nalézat živé buňky, které by potvrdily život na Zemi před miliony let!