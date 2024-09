Tento kvíz není pro hlupáky: Vymyslete, která sklenice se naplní jako první. Opravdu chytří na to přijdou

close info https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/brain-teaser-which-glass-will-fill-first-1725613275-1

Externí autor 17. 9. 2024 clock 3 minuty

Víte, že některé choroby můžete porazit pouhým trénováním paměti? Zapomeňte ale na nudné „biflování“. Jde to i jinak. V našem hlavolamu budete čelit jednoduché, ale záludné výzvě: zjistit, která sklenice na obrázku se naplní jako první. Zní to jednoduše? Tak do toho! Váš mozek vám poděkuje.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články