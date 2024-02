Naše genetické předpoklady nejsou tím hlavním faktorem předurčujícím délku našeho života. Tu ovlivňuje především životní styl. Astrologové věří, že existuje souvislost mezi znamením zvěrokruhu a délkou života. Tato 3 znamení žijí nejdéle, a my víme proč!

Jsou vitální, zdravé a s přehledem se dožívají sta let. Astrologie zná nejdéle žijící ženská znamení zvěrokruhu. Každý žijeme svůj život, jak nejlépe umíme, ale některým lidem to jde o něco lépe. Zdravě jedí, hýbou se, chodí do přírody, ale hlavně se na svět dívají optimisticky. Všeobecně se ví, že nejhůře ovlivňuje naše zdraví stres a negativní nálada.

Rak

Ženy narozené ve znamení Raka jsou od přírody pečovatelky a jejich posláním je zachránit co nejvíce strádajících lidí. Tyto dámy mají rády pohodu a přítomnost své milované rodiny. Svou lásku dávají svým blízkým najevo tak často, jak jen to jde. Pravděpodobně právě díky tomu mají delší život než ostatní.

Když je zrozenkyně Raka nešťastná a izolovaná od své rodiny, postrádá jakýkoli smysl života. Chřadne a už ji nebaví žít. Proto je pro ni životně důležité, aby byla neustále obklopena lidmi, na kterých jí nejvíce záleží. Cítí-li se milovaná a viděná, dožije se velice vysokého věku.

Panny

Dáma narozená ve znamení Panny je opatrná a analytická. Než si někoho pustí k tělu, chce ho dobře poznat a důkladně pozoruje jeho chování. Zachovává si chladnou hlavu a zdravý odstup, než někoho prohlásí za svého přítele a pozve ho k sobě domů na večeři.

Panna projevuje úctu ke světu přírody, lidskému tělu i emocím. Snaží se žít v míru a pohodě tak, aby se maximálně vyhnula stresu, tlaku a konfliktům. Často se rozhodne žít v souladu s přírodou, někde mimo město, protože jí kontakt se vším živým dobíjí.

Příroda, a péče o tělo i ducha jsou tajné zbraně těchto tří dlouhověkých znamení zvěrokruhu.

Beran

Ohnivá a aktivní žena zrozená v Beranu vyžaduje pohyb, aby se jí dařilo. Když se její život zpomalí, začne si všímat, že její chuť do života postupně vyprchává. Kombinace její hnací síly a odvahy ji pohání k tomu, aby dokázala úžasné věci. To je také klíčem k její mimořádné dlouhověkosti.

Dáma narozená v Beranu má jednoduše ráda, když se něco děje. Dokud jsou věci kolem ní v pohybu, je v pohybu i ona. A pokud se svět i ona točí, žije a dýchá. Miluje výlety a svou rodinu. Pokud je pořád co dělat, kam jezdit a koho navštěvovat, je pro co žít.

