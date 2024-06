Externí autor 20. 6. 2024 clock 4 minuty

Stárneme všichni. Tak proč si ještě zbytečně přidávat roky. Pokud je vám padesát plus, měla byste tomuto věku přizpůsobit i barvy v šatníku. Podívejte se, které vyřadit, protože vám přidají minimálně deset let. A vy přece nechcete vypadat staře...

Padesátka je věk, kdy už ženy obvykle vědí, co chtějí, co jim vyhovuje. Stejně tak, jako si umí zjednat pořádek v životě, měly by si ho zjednat i ve svém šatníku. Jde totiž o to, že nikdo nechce v padesáti vypadat jako stará babka. A právě nevhodné oblečení tohle umí.



Proč právě barvy?

S přibývajícím věkem se naše pleť stává průsvitnější, takže barvy, které nám slušely ve dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti letech, v padesáti mohou navodit přesně opačný dojem. Kromě nezajímavého a nudného vzhledu nám umí přidat i pěkných pár let navíc. Podívejte se, kterým barvám byste se měla vyhnout.

Černá klasika

Začněme oblíbenou černou barvou, která zůstává v šatníku padesátnic i proto, že zeštíhluje. To je dejme tomu na jednu stranu pravda, na druhou se musíte smířit s tím, že právě po padesátce vyzdvihne všechny změny, které na vás vykonal zub času. To je hezkých pár let navíc, nemluvě o vzhledu a´la právě jdu z pohřbu.

Takže, pokud máte černé v šatníku tolik, že zbavit se jí jedním tahem by znamenalo vzít si půjčku na nové oblečení, zkuste alespoň rozbít monochromatický vzhled černé vdovy. Černou ponechte pouze na spodních dílech oblečení, tedy kalhotách nebo sukni a na vršku nechte zazářit jasné naturální barvy. Výsledný kontrast bude svěží a spolehlivě vás obere o pár let.

Šedá myš

Šedá je fajn neutrální barva a celkem se nedivíme, že si ji někdo pořídí do šatníku. Jenže je to jedna z těch barev, které mají přesně stanovenou dobu trvanlivosti. A důvod? Zcela přirozený. Vrásky. Právě šedá totiž umí zdůraznit i ty nejmenší, takže máte rázem o pár let víc.

No ale nic není tak horké, jak se to uvaří. Pokud máte šedou ráda nechcete se jí tak úplně zbavovat, není to nutné, jenom si zapamatujte, že není vhodné ji oblékat v těsné blízkosti obličeje. Jinými slovy, zapomeňte na trička nebo košile v šedé.

Ovšem, když si pod šedé sako obléknete například žlutou, rázem celý dojem vyzní jinak. Co si tedy z tabu pro šedou vybrat? Po padesátce byste měla zapomenout na šedé šaty, svetry, trika nebo košile. Ale není důvod, proč byste si nemohla obléknout třeba šedé kalhoty či sukni. A již zmíněné sako třeba v kombinaci s bílým trikem a džíny bude vypadat doslova famózně.

Pozitivní hnědá

V dámském šatníku se často objevuje tmavě hnědá barva, protože patří do souboru teplých přírodních barev, které jsou pocitově příjemné a vyjadřují pozitivní emoce. Inu, proč ne. Ale stejně jako v případě předchozích barev, i zde byste si na ni měla dát v inkriminovaném věku pozor.

Jde o to, že zatímco vy potřebujete rozzářit, tenhle odstín váš výraz změní spíš v nudný a životem utahaný vzhled. Pochopitelně s nezbytnými roky navíc, které vám okolí zbytečně přisoudí.

Co s tím? Pokud se přece jenom bez hnědé neobejdete, sáhněte po jiných odstínech, ideálně béžových, cappuccino, světle hnědých. Rozdíl mezi tmavě hnědou a těmito je ve stylu a nádechu elegance, což oceníme všechny.

Ta bláznivá

O čem bude řeč? O potiscích, vzorech a především křiklavých barvách. Éra dětí květin a jejich barevných oblečků už dávno zmizela v propadlišti dějin. To je třeba vzít na vědomí. Kromě toho nikdo nestojí o nálepku bláznivá.

To samozřejmě neznamená, že byste se měla potisků nebo vzorů vzdát. Jenom je třeba s nimi pracovat například v doplňcích. Pokud máte ráda světlé barvy, vsaďte na pastelové odstíny, které jsou nadčasové a na rozdíl od bláznivě neónových barev vám spolehlivě uberou pár let.

Suma sumárum…

Když se to vezme kolem a kolem, žádná barva po padesátce není tabu. Jenom je třeba s nimi umět pracovat. Pokud si na takovou věc sama netroufnete stojí za to oslovit stylistu, který vám poradí nejenom jaké barvy se k vám hodí, ale také jaké vybírat na vrchní část oblečení a jaké na spodní.

