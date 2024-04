Každá žena je něčím výjimečná. Jedna je skvělá kuchařka, jiná má dar kreativity, nebo je úžasná organizátorka. Všechny mají nějakou super schopnost. Existují ale dámy, které jsou až nadpozemsky krásné. Mají v sobě něco nepopsatelně čarovného, z čeho jsou muži unešení. Rodí se v těchto znameních.

Tyto ženy se rodí pouze v určitých znameních zvěrokruhu. Vyzařuje z nich něco velmi vzácného. Jejich krása v kombinaci s kouzlem osobnosti a jejich povahou, dělá z těchto zrozenkyň neodolatelná stvoření. Pánové, pokud máte doma jednu z těchto dam, vyhráli jste jackpot.

Lev (23.7. - 22.8.)

Muži se jen těžko ubrání okouzlení dámou narozenou pod tímto znamením. Je to bohyně v každém smyslu. Dáma v tomto horoskopu není přímo provokativní, ale není možné ji přehlédnout. Dokonale ovládá umění manipulace s muži. Přirozeně ocení dary, a čím vzácnější, tím lépší.

Působí sebevědomě a elegantně, její styl oblékání vždy do detailu vystihuje nejnovější módní trendy. A její kouzelný úsměv vás očaruje magickou přitažlivostí. Potřebujete hospodyňku, kuchařku, královnu? Získáte ji, ale jen do té doby, než se rozhodne, že už jí to nestačí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Není divu, že právě znamení Vah zaujímá místo v tomto výběru. Ženy narozené v tomto podzimním období jsou pod vedením planety Venuše, symbolizující krásu a náklonnost. Podle astrologů patří mezi nejpozoruhodnější pozemské tvory celého hvězdného zvěrokruhu.

A proč? Protože září svým kouzlem osobnosti, elegancí, šarmem a smyslem pro estetiku. Tato žena má také obdivuhodný intelekt, schopnost diskutovat na jakékoli téma a nadpozemskou krásu, která jen těžko odoláte. Jsou to milé zrozenkyně, které vyzařují teplo a pohodu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy narozené pod vládou Ryb jsou mimořádně empatické a mají půvabný projev. Jejich přítomnost jako mávnutím kouzelného proutku uvolňuje lidem napětí, a rozpouští nervozitu. Pokud toužíte po životě bez stresu, v harmonii a lásce, najděte si Váhu.

Obvykle působí zasněně a mírumilovně. Svou jemností a citlivostí dokážou podpořit každého v těžkých časech. Jsou hluboce propojeny s vesmírem, a i když si to často neuvědomují, vyzařují pozitivní energii. Poznáte je jednoduše podle svých nádherných očí ve tvaru mandlí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy zrozené v období vlády Štíra jsou tajemné a zároveň přístupné. Jejich kouzlo je naprosto jedinečné, zejména díky jejich uhrančivému a smyslnému pohledu. Na této dámě budete stále objevovat něco nového. Nepřestane vás překvapovat ani po několika letech.

Milují dobrodružství a zároveň vyzařují noblesu z jiné éry. Ženy narozené pod tímto znamením v sobě mají půvabnou přitažlivost a svými energickými myšlenkami dokážou okouzlit celou společnost. Vášeň je pro ně klíčová, a nedoporučuje se hrát si s jejich emocemi.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářky jsou snadno rozpoznatelné od jiných žen díky své nostalgii, která z nich vyzařuje. Upřímné a soucitné jsou tyto dámy s pevným charakterem. Umí být přátelské a mimořádně šarmantní, avšak také dost nezávislé.

Je známý jejich nekonvenční přístup ke vztahům, práci i v životě obecně. Tyto divošky si nenechají vzít ani kousek ze své vnitřní svobody. Neplatí pro ně žádná pravidla, protože si nastavuje svá vlastní. Nečekejte od nich, že budou sedět doma, ukousaly by se nudou.

