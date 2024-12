Externí autor 12. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Howard Lee je britský umělec, který svými hyperrealistickými kresbami mate smysly milionům lidí po celém světě. Jeho nejslavnější dílo? Dokonale vyvedený párek v rohlíku, který od skutečného nerozeznáte ani pod lupou.

Když v roce 2016 zveřejnil video, na kterém kreslí hot dog k nerozeznání od originálu, stal se přes noc internetovou senzací. „Bylo to velmi surreální období. Najednou se moje práce objevovala na všech zpravodajských serverech a moje videa běžela v televizi,“ vzpomíná dnes úspěšný výtvarník.

Mistrovské dílo vznikalo několik hodin

„Když se díváte na fotorealistické dílo na displeji telefonu, nastává moment, kdy vlastně nevíte, na co se díváte,“ vysvětluje Lee svůj záměr mást diváky. A daří se mu to dokonale. Jeho párek v rohlíku vypadá tak skutečně, že byste do něj nejraději kousli.

Každý detail je precizně propracovaný – od struktury pečiva přes lesklý povrch párku až po kapky hořčice a kečupu. „Používám především pastelky, které jsou bohaté na pigment a skvěle se s nimi stínuje,“ prozrazuje umělec své technické postupy. „Kromě toho pracuji s markery a kvalitními akrylovými barvami, které nanáším speciální vodovou technikou pro dosažení hladkého povrchu.“

Od učitele k internetové celebritě

Lee, který vystudoval výtvarné umění na Univerzitě ve Walesu, původně deset let učil umění. Na Instagram se dostal až v roce 2015 na doporučení svých studentů. „Začal jsem si hrát s tím, jak lidé vnímají realitu na obrazovce telefonu, a tak vznikl můj současný styl,“ vysvětluje.

Jeho videa typicky začínají statickým záběrem dvou identicky vypadajících předmětů. Diváci hádají, který je skutečný a který nakreslený. Teprve když Lee vezme nůž a jeden z hot dogů „rozřízne“, odhalí se pravda. Zatímco skutečný párek se rozdělí na dvě části, kresba zůstane nedotčená.

„Komplexní kresby s množstvím geometrických prvků mi obvykle zaberou až 20 hodin,“ přiznává Lee. „Jednodušší předměty pak zvládnu za dvě až tři hodiny.“ Pro dosažení dokonalého výsledku používá kromě výtvarných potřeb také profesionální fotoaparát, kterým kontroluje výslednou expozici a další detaily svých kreseb.

Z sociálních sítí do galerie

Dnes má Lee statisíce sledujících na Instagramu, YouTube i Facebooku. „Sociální sítě mi umožnily ukázat práci celému světu,“ říká. Díky tomu spolupracuje se známými značkami, objevuje se v televizi a vystavuje na mezinárodních výstavách

Jeho hyperrealistický párek v rohlíku se stal legendou internetu a odstartoval sérii podobných kreseb – od čokoládových zajíčků přes zmrzliny až po láhve alkoholu. Všechny spojuje jedno – na první, druhý, ani třetí pohled nerozeznáte, která verze je skutečná a která pouze nakreslená.

„Je skvělé sledovat reakce lidí, když zjistí, že to, co považovali za fotografii, je ve skutečnosti kresba. To je přesně ten moment překvapení, o který mi jde,“ uzavírá Lee.

