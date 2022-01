Kugelpanzer, kulový tank: Nejpodivnější Hitlerův stroj obestírá rouška tajemství

Německé vozidlo Kugelpanzer z druhé světové války v tankovém muzeu Kubinka.

Zbraně, a to většinou i ty nedokonalé nebo ty, které zůstaly ve fázi prototypu, máme většinou podchycené v historických dokumentech a pramenech. O Kugelpanzeru čili kulovém tanku, nejpodivnějším tanku nejen nacistického Německa, ale vůbec historie, to však říci nemůžeme. Naprostý nedostatek záznamů o tomto zvláštním vozidle totiž omezuje historiky pouze na oblast dohadů.

Nacisté byli pověstní tím, že se, v touze podmanit si celý svět, uchylovali k naprosto nepoužitelným vynálezům. Jedním z nich byl právě i Kugelpanzer, o němž dodnes přesně nevíme, jak fungoval a proč byl vůbec vytvořen. Kugelpanzer byl zkonstruován v Německu, odkud byl poté převezen do Japonci okupované Číny. Měl pouze jediný prototyp, který se padl do rukou ruské armádě v roce 1945 při invazi do Mandžuska. Japonci ve válce nasadili celou řadu specializovaných sebevražedných zbraní, jako například torpédo s posádkou Kaiten, létající bombu s raketovým pohonem Ohka nebo motorové čluny Shinyo.

Smysl kulového tanku nám dodnes uniká

Nikdo přesně neví, k čemu byl tento tank na masivních válcích vůbec vytvořen. Například pamětní deska v Kubince uvádí, že měl být průzkumným vozidlem, což je poměrně pravděpodobné, vzhledem k tomu, že byl vybaven pouze jediným kulometem a pětimilimetrovým pancířem, s nimiž by v boji zřejmě neobstál. Proti průzkumné vlastnosti tanku ale hovoří jeho velmi nízká rychlost, která dosahovala pouhých 5 km/h. Z tohoto důvodu mohla kombinace nízké rychlosti a dobrých terénních schopností tanku sloužit spíše jako podpůrné vozidlo pěchoty než jako průzkumné vozidlo.

Úkolem Kugelpanzeru mělo být údajně také dělostřelecké pozorování a pokládání kabelů, zatímco jiná teorie hovoří o tom, že kulový tank měl být nejspíše sebevražedným vozidlem, určeným k najíždění do nepřátelských jednotek a tanků. Příbuznost s prototypy z první světové války spojuje koncepci tanku Kugelpanzer s dobou, kdy se za mobilitu tanku považovala spíše jeho schopnosti překonávat rozbité a zákopy poseté bojiště první světové války.

Sebevraždy nejsou vlastností germánských válečníků

Nacistické Německo, stejně jako Japonsko, koketovalo během války s řadou zbraní, které byly prakticky sebevražedné. Patří k nim třeba jejich vlastní lidská torpéda, která měla 80% úmrtnost pilotů. Poté, co se však pokusili vyvinout pilotovanou verzi "bzučící bomby" V-1 nazvanou Fi-103, ministr válečné výroby Albert Speer přesvědčil Hitlera, aby program zrušil. Důvodem bylo tvrzení, že sebevražedné útoky nepatří ke kultuře germánských válečníků. Z toho lze usuzovat, že Kugelpanzer byl tedy pravděpodobně navržen s jiným záměrem.

Pomalý a zcela zbytečný

Kugelpanzer byl, jak jsme již řekli, opláštěn pouze pětimilimetrovou ocelí, zato jeho obří válce měly průměr 1,5 metru. Vozidlo obsluhoval jediný člen posádky sedící na sedle podobném stylu motocyklu. Řidič tak mohl pozorovat bojiště úzkou pozorovací štěrbinou, a přitom střílet štěrbinou pod průzorem z onoho jediného kulometu…

Bizarní dopravní prostředek byl poháněn dvoutaktním pístovým motorem o výkonu 25 koní.

Ten byl řízen pojezdovým kolem na zadním nástavci, což rovněž muselo přispívat ke stabilitě. Váha tanku dosahovala 1,8 tuny.

Možná dobrý pro Japonce?

Konstruktéři kulového tanku pravděpodobně upustili od jeho výroby a zdokonalování kvůli neschopnosti vozidla držet krok s mobilní válkou zuřící v Evropě. Pak jej možná předali Japoncům pro případ, že by pro něj našli nějaké využití. Protože ale neexistují žádné záznamy, vše jsou jen dohady.

Kugelpanzer je nyní k vidění v Kubinkově tankovém muzeu u Moskvy, zcela zbavený vnitřních součástí a označený pouze jako "Objekt 37".

