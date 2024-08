Externí autor 21. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Řeč je o kuklíku městském. Co všechno mohla tato rostlina nabídnout našim předkům – a co může nabídnout nám?

Zakuklená bylina

Kuklík městský (Geum urbanum) najdeme v parcích, v lužních lesích a na kraji lesů, na mezích, v křovinách, u zídek a uprostřed rozpadlého zdiva. Také v zanedbaných zahradách, rumištích, v mezerách v dlažbě a v zarostlých rozvalinách. Blízkost člověka a lidský vliv na krajinu mu obvykle nijak zvlášť nevadí.

Roste prakticky po celé České republice. Dále ho můžeme, kromě Islandu, vidět na severu Skandinávie, po celé Evropě a severu Afriky. Je rozšířený také v Malé Asii, okolo Kavkazu a Altaje, až do podhůří Himálaje. Dostal se dokonce do Severní Ameriky a do Austrálie.

Je vysoký dvacet až osmdesát centimetrů a má drobné žluté květy. Dokáže „předpovídat déšť“, protože stopky s květy se večer a před bouřkou svěsí dolů.

V minulosti se dával do škapulířů na odhánění zlých duchů. Fungoval také jako náhrada za hřebíček, který byl nesmírně drahým, exotickým kořením. Jelikož byl zároveň léčivkou i přísadou do kuchyně, stal se rychle oblíbenou rostlinou v klášterních zahradách.

Říkalo se mu také hřebíčkové koření nebo karafiátový kořen. Ostatně, stejně jako karafiát, obsahuje eugenol, který je dobrý na dezinfekci dásní a proti zánětům dutiny ústní.

Očištění od jedů

Kuklík má celkově silné protizánětlivé účinky. Velmi dobře funguje proti začínajícímu zánětu, zejména kůže a sliznic. Kromě ošetření dásní a proti bolestem v krku je dobrý proti průjmu a proti nejrůznějším zažívacím potížím.

Sbírá se nejčastěji kořen – buď brzy na jaře, nebo na podzim. Ten bylo možné usušit a pak z něj udělat prášek. Rovněž se z něj vyrábělo víno, tinktura nebo odvar.

Čaj z mladých listů nasbíraných na jaře je také účinný lék.

Stačí jeden list zalít 250 ml vroucí vody. Pak ho nechte pět minu odstát. Výsledný nápoj po přijatelném vychladnutí upíjejte. Pomůže tělu zbavit se škodlivin, vyplaví z organismu nejrůznější jedy, včetně pesticidů, které nezřídka pozřeme spolu se zeleninou.

Také zlepšuje náladu, působí proti trudnomyslnosti, posiluje fungování střev a uklidňuje veškeré podrážděné sliznice.

Kuklík pro posílení srdce

Jaro je období nových začátků a nového života. Pomíjí tma a lidem se vrací světlo. Na počest jara se vyrábělo kuklíkové víno. V dubnu je údajně aroma kuklíku nejintenzivnější.

Výroba je snadná. Stačí vykopat mladé kořeny, nakrájet je a dát na dvě až tři hodiny do bílého vína. Komu vyhovuje silná, výrazná chuť, může klidně kořen nechat ve víně dva až tři dny. Takovému vínu jsou přičítány pozitivní účinky na potenci a celkově je považováno za afrodiziakum a lék na posilnění srdce.

Kdo by nechtěl s touto bylinkou uvítat jaro? Ovšem z jejích blahodárných účinků se můžeme těšit během celého roku. Tak na zdraví!

