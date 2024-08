Externí autor 11. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Kuklík městský (Geum urbanum) je vcelku nenápadná bylina, kterou běžně člověk snadno přehlédne. Už našim předkům ale pomáhala i proti závažným zdravotním problémům.

Městská bylinka

Označení „urbanum“, městský, napovídá, že kuklíku se daří v blízkosti lidských obydlí. Dokáže se udržet v mezerách mezi dlažebními kostkami, u zdí, zídek a plotů. Daří se mu na zarostlých zahradách, rumištích, stavbách i zbořeništích. Mimo město ho najdeme na mezích, na okrajích lesů a v lužních lesích.

U nás se vyskytuje hojně, stejně tak v celé Evropě – kromě nejsevernějších lokací jako je Island – a v severní Africe. Podařilo se mu proniknout i na Kavkaz, Altaj a do podhůří Himaláje, dále do severní Ameriky i Austrálie.

Kuklík je trvalka, dosahuje výšky dvacet až osmdesát centimetrů, kvete nevelkými žlutými květy od května do října.

V minulosti se používal k odhánění zlých sil a neklidných duchů, přidával se do škapulířů. Škapulíř je plátěný váček, který se nosí na šňůrce kolem krku, aby chránil osobu, případně se zavěsí, aby chránil místo. Do váčku se dávají nejrůznější rostliny: andělika, třezalka, pelyněk, kozlík a právě kuklík.

Kuklík jako léčivka

Nať a kořen se používají na zastavení krvácení a snižování horečky. Podobně blahodárně působí na slinivku. Uklidňuje střeva a pomáhá proti jejich zánětu, stejně jako proti zánětu jícnu nebo žaludku či žaludečním vředům.

Kořen je silně aromatický a sbírá se na podzim nebo brzy na jaře.

Co se týká látek obsažených v kuklíku, tak v oddenku najdeme třísloviny, silice (eugenol), fenolové glykosidy, oleje, hořčiny, kaučuk atd.

V rámci zubní hygieny a medicíny se kuklík využívá k dezinfekci ústní dutiny a proti zánětu dásní. Podobné účinky má třeba hřebíček, ale ten byl v minulých staletích nedostatkové zboží, exotické drahé koření z dálných krajů, které si skoro nikdo nemohl dovolit.

Oproti tomu kuklík byl oblíbenou a častou rostlinou v klášterních zahradách – a nejen tam.

Kuklík má silné antibiotické účinky. Dá se užívat v podobě tinktury, odvaru nebo oblíbeného jarního vína. Rovněž se prodávají potravinové doplňky obsahující kuklík, které mají údajně antivirové účinky.

Příprava odvaru je jednoduchá, dají se využít plody, semena nebo kořen.

Stačí jedna čajová lžička, kterou vysypeme do čtvrt litru studené vody. Tu potom uvedeme do varu a necháme krátce povařit. Přelijeme do nádoby, kterou můžeme zakrýt, a necháme čtvrt hodiny odstát. Potom výsledek scedíme.

Odvar je potřeba pokaždé připravit čerstvý, doporučená dávka je šálek jednou až dvakrát denně.

Pokud si chcete dopřát jarní víno, vykopejte mladé kořeny kuklíku v dubnu, kdy prý mají nejsilnější aroma. Nakrájejte je a vložte na dvě až tři hodiny do bílého vína – pro odvážné na dva až tři dny. Výsledný nápoj je prý zaručený dubnový nápoj lásky, silné afrodiziakum, které člověka „rozohní k lásce“, jak tvrdila Hildegarda z Bingenu.

