Kult Charlese Mansona ve zpovědi ženy, která přežila: LSD a něžný sex

Charles Manson svou rodinu dokonale zmanipuloval přes sex a drogy

Fanatik Charles Manson vytvořil na sklonku 60. let kult, který je známý jako Rodina. Díky Mansonovu charismatu a schopnosti manipulovat ostatní měl fanatik na členy kultu markantní vliv. Své o tom ví přeživší a bývala členka, Juanita Wildebush.

Dětství Juanity nebylo příliš šťastné. Otec měl chatrné zdraví a matka byla pedantka, která ji sužovala přísnými pravidly. Na univerzitě pak poprvé zkusila drogu – LSD. Tehdy však netušila, jak moc ji tato omamná látka za několik let bude škodit.

Charles byl vždy problémový

Přibližně ve stejné době měl Charles Manson 32 let a neznal skoro nic jiného než vězení. Už odmalička měl sklon k výtržnostem, krádežím a dalším pochybným činnostem. Propuštěn byl v roce 1967. Zanedlouho vytvořil ze skupiny mladých dívek Rodinu.

Žili svobodným a neřízeným životem bez jakýchkoliv pravidel. Domovem jim byl upravený školní autobus. Po divokém cestování se nakonec usadili na ranči s názvem Spahn Ranch, kde holdovali převážně LSD. Postupně jim Charles cíleně vymýval mozky: Pro členy kultu představoval vtěleného Ježíše, a tedy Boha (Zdroj:www.thedailybeast.com )

Nešťastná náhoda

Juanita měla 24 let, když se zapojila do Rodiny. V té době cestovala se svou dodávkou do Kalifornie, kde navštívila svou rodinu. Po cestě narazila na skupinu stopařů, které se rozhodla svézt. Právě od nich poprvé slyšela o Mansonově kultu, jehož členové měli zpívat s Beach Boys. Nakonec se díky nim dostala na statek, kde Rodina přebývala.

Charles Manson Juanitu tak zmátl, že mu po krátkém románku poskytla svou dodávku a 14 000 dolarů, které měla uložené ve svěřeneckém fondu.

Utopie? Nebo spíše klam a drogové opojení?

Už první ráno ji prý Manson omámil, když ji do hrnku kávy zamíchal drogu. Dle vlastních slov našla Juanita na ranči utopii a reálné pouto, Charles ji dokázal velmi rychle přesvědčit, že jen on má pravdu a vše co dělá, je správné (Zdroj:www.thesun.co.uk).

Rodina se pak několikrát stěhovala, ale nakonec stejně vždy skončila zpět na Spahn Ranch.

V té době již Manson skupinu fanaticky upozorňoval na nevyhnutelnou rasovou válku, která měla přijít.

Deprogramování

Při četných výpravách Rodiny Juanita společně s jedním mladším členem zůstala na starém místě, jež měla hlídat. Později se k nim připojili Paul Crockett a Bob Berry. Právě s Bobbem se Juanita rozhodla kult opustit a posléze se za něj i vdala. Dle svých slov byla „deprogramována“.

Odtrhla se od skupiny právě v čas: V hlavě Mansona se postupně rodil šílený vražedný plán, který také uskutečnil. Program Helter Skelter vzešel z jeho fanatické obavy z války způsobené povstáním černochů. Jeho bláznivé myšlenky skončily nepochybně nejhorším počinem Rodiny, tzv. vraždou Tate-LaBianca, jíž spáchali členové kultu roku 1969.

Děsivým způsobem byla při nich mimo jiné zavražděna těhotná herečka Sharon Tate (Zdroj:newrepublic.com ).

Sex byl Mansonovou hlavní silou

Mansona a jeho následovníky nejdříve zatkli za žhářství, jejich účast na vraždách se zjistila později. Mrazivým faktem je, že Juanita v rozhovoru pro thedailybeast.com řekla: „Nepochybuji o tom, že kdybych tam byla, udělala bych totéž.“ V rozhovoru popisuje, že šlo o to nemít strach ze smrti, ale hlavně být poslušný. „Kdyby mi Charlie řekl: „Skoč,“ moje jediná otázka by byla: „Jak vysoko?“

Dnes už 77letá sociální pracovnice v důchodu popisuje fanatického vraha a násilníka překvapivě stále pozitivně. Milování s Mansonem podle ní bylo „něžné“ jako podle Kámasútry. Dle jejích vlastních slov ho nikdy neviděla dělat nic, co by někoho zraňovalo. Na druhou stranu však říká, že byl právě sex hlavní věcí, skrze níž vůdce klanu své omámené následovníky ovládal.