Kuřimská kauza: Týraní chlapci i Škrlová se snaží zařadit do běžného života

Před dvanácti lety došlo v nenápadném městečku Kuřim k něčemu tak otřesnému a záhadnému zároveň, že to doteď málokdo dokáže pochopit. Zcela náhodně odhalené týrání dvou chlapců vlastními příbuznými spustilo kolotoč otázek, které dostatečně nezodpověděli ani viníci, ani justice sama.

Když si 7. března 2007 soused Kláry Maureové ladil elektronickou chůvičku s obrazovkou, aby zkontroloval své novorozené dítě, naskytl se mu hrůzný pohled. Místo spícího potomka sledoval zuboženého chlapce na zemi v temné místnosti. Okamžitě proto zkontaktoval policii, která spustila pátrání. Stopy je dovedly do domu Kláry Maureové, kde byl ve sklepě nalezen jeden ze dvou synů. Děti byly předány organizaci Klokánek a matku zatkli. Tím celý podivně spletitý a děsivý příběh teprve začíná.





Anička-Adam-Barbora



V době zatčení byla v domě i třináctiletá holčička Anna. Krátce poté, co se s chlapci dostala do Klokánku, zmizela beze stopy. Původní tvrzení, že šlo o dceru Maureové, se ukázalo jako mylné. Takzvaná školačka Anička byla ve skutečnosti třicetiletá žena jménem Barbora Škrlová, která se nepřímo podílela na týrání chlapců. Úřady ji stopovaly až do Norska, kam po zmedializování kauzy utekla. Celých pět měsíců se v severském státě vydávala za 13letého chlapce Adama. Nepoznaly to ani učitelky ve škole, kam docházela. Barbora Škrlová dokázala měnit identitu až neuvěřitelný způsobem (viz. galerie), pravděpodobně i proto, že trpěla psychickou poruchou rozštěpení osobnosti.





Z týrání chlapců byla obviněno celkem šest osob včetně Barbory Škrlové. Matka dětí, Klára Mauerová, byla odsouzena k 9 letům vězení; Kateřina Mauerová si odpykala 10letý trest; Hana Bašová, mediálně známá jako teta Nanci, pobyla ve vězení 6 let; Jan Turek, vedoucí skautského oddílu, kam Jakub s Ondřejem docházeli, vyfasoval 5 let za mřížemi; Jan Škrla, bratr Barbory přezdívaný Pan Doktor, byl odsouzen k 7 letům odnětí svobody. Barbora Škrlová byla odsouzena k 8 letům, po odvolání dostala 5 let. Celkový počet účastníků na týrání se během vyšetřování rozšířil až na dvacet osob. V soudní síni bylo mimo jiné zmíněny způsoby, jakými rodina chlapce týrala: zavírali je do klecí, bili je, topili, řezali a pálili cigaretovými nedopalky.

Sekta, nebo gang pedofilů?



Podivnosti kolem důvodu týrání a role Barbory Škrlové dlouho nasvědčovaly tomu, že se jednalo o náboženskou sektu založenou otcem Barbory, Josefem Škrlou, odštěpenou ze sekty Hnutí Grálu, a Škrlová měla být jejich ikonou. Jiná a mnohem pravděpodobnější vyšetřovací verze mluvila o gangu pedofilů, který pořizoval dětskou pornografii. Mimo fotografie a videa nahých dětí pořizovali záběry jejich mučení pro specifickou klientelu pedofilů. Obžalovaní se k tomu, co je vedlo týrat vlastní krev, nevyjádřili.

Co dělají chlapci dnes?



Ondřej i Jakub jsou dnes dospělí. Staršímu Ondřejovi je 22 let a pracuje, o rok mladší Jakub studuje uměleckou školu a věnuje se fotbalu. Minulost zřejmě za hlavu nehodí nikdy. Podle psychologů je až do konce života bude sužovat prožité trauma. Zda se vídají s matkou či jinými příbuznými, kteří jim na těle i duši zanechali doživotní šrámy, není známo.

Barbora Škrlová je už v současné době na svobodě. Žije v Brně a snaží se začlenit do běžného života. Ujali se jí dobrovolníci z neziskové organizace Šalamoun a dopomohli jí k chráněnému bydlení. Snaží je ji pomáhat s hledáním práce, poskytují dozor, pomoc v praktickém životě a psychologickou péči.