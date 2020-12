Co dělají týraní bratři z kuřimské kauzy. Chrání si soukromí a žijí běžný život

Foto: Wikimedia Commons, By Alvarado, Kumpfer, Kendall, Beesley, Lee-Cavaness, Public Domain

Případy týrání dětí patří k těm, které právem budí největší pobouření. Násilí vykonávané na bezbranných dětech nechá málokoho chladným. Proto má jistě většina veřejnosti dosud v paměti dodnes plně neobjasněný případ týrání dvou bratrů v Kuřimi, který se podařilo naprostou náhodou odhalit v létě roku 2007. Co dělají nedobrovolní hrdinové této kauzy, nyní už dospělí muži, dnes?

Prozrazení neuvěřitelného případu odstartovala naprosto nevinná záležitost. Jeden obyvatel Kuřimi v květnu roku 2007 ladil elektronickou chůvičku k monitorování svého dítěte. Na obrazovce se ale místo dětského pokoje v jeho domě objevily záběry spoutaného nahého chlapce, ležícího na zemi. Šokovaný muž se obrátil na policii, která začala pátrat v blízkém okolí. Netrvalo dlouho, a v sousedním domě objevila tehdy osmiletého Ondřeje a jeho desetiletého bratra Jakuba, oba ve značně zuboženém stavu (Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Kuřimská_kauza).

Jak začalo postupně vycházet najevo, hoši se stali oběťmi promyšleného týrání, ve kterém hrála hlavní roli jejich vlastní matka Klára Mauerová a její sestra Kateřina. Na nelidském zacházení s chlapci se podíleli i Kateřinina kolegyně z Domu dětí a mládeže Paprsek Hana Bašová, které se říkalo Teta Nancy, bývalý vedoucí skautského oddílu Jan Turek a sourozenci Barbora a Jan Škrlovi. Spekulovalo se, že v pozadí celé akce stál skautský vedoucí Josef Škrla, otec Barbory a Jana, vůdce sekty odštěpené od náboženské skupiny Hnutí Grálu. Když matka chlapců Klára Mauerová vypovídala, že instrukce k týrání jí posílal jistý muž zvaný Doktor, existovaly domněnky, že tímto tajemným doktorem mohl být právě Josef Škrla (Zdroj: You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=bA1vJlJeYww).

Během vyšetřování vycházely najevo děsivé podrobnosti o útrapách, které Jakub s Ondřejem zažívali. Byli neustále biti, zavíráni do psích klecí, ve kterých se nemohli ani pohnout, jejich mučitelé je řezali, pálili cigaretami, a dokonce topili.

Přestože se o důvodech mučení, které mělo chlapce zcela zbavit vlastní vůle, hojně spekulovalo, vliv náboženské sekty ani domnělou výrobu dětské pornografie se nepodařilo prokázat, a celý případ tak zůstává zřejmě jednou provždy záhadou.

Šestice trýznitelů, ovšem bez Josefa Škrly, jehož se nepodařilo vypátrat a jehož úloha tak zůstane asi navždy neobjasněna, byla nakonec v roce 2008 odsouzena k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let. Nejvyšší trest dostala teta chlapců Kateřina, považovaná za hlavního strůjce mučení svých synovců, zatímco na matku Kláru soud pohlížel jako na viníka, a zároveň i oběť. Odsouzena byla rovněž tehdy třiatřicetiletá Barbora Škrlová, kromě svého otce možná nejzáhadnější postava celého případu. Během policejního vyšetřování vyšlo najevo, že se tato dospělá žena vydávala za třináctiletou dívku Aničku a posléze odešla do Norska, kde se pro změnu vydávala za třináctiletého Adama. Údajně byla velmi důležitou postavou náboženské sekty, vedené jejím otcem Josefem Škrlou. Vzhledem k jejímu duševnímu stavu rovněž nebylo snadné rozhodnout, zda je pouze pachatelem, či sama také obětí. Dnes jsou již všichni odsouzení znovu na svobodě, sestry Mauerovy a Barbora Škrlová byly podmínečně propuštěny, nejpozději Kateřina v roce 2014 (Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Kuřimská_kauza).

Oba bratři po odhalení případu našli dočasný domov v dětském zařízení Klokánek. Poté dostal syny do péče jejich otec, který byl v době týrání s matkou chlapců rozvedený, s rodinou nežil a podle svých slov o ničem nevěděl. Soud mu začátkem roku 2010 chlapce svěřil, ale už v červnu následujícího roku byli svěřeni do péče prarodičů z matčiny strany. Zdůvodněním soudu bylo, že otec, v té době nezaměstnaný, není schopen se o děti dobře postarat. Dokonce byl odsouzen k podmíněnému trestu za zpronevěření 24 tisíc korun, které chlapcům posílala z vězení jako odškodné za prožitou újmu jejich matka a další odsouzený Jan Turek. Prarodiče se v roce 2013 nakonec stali definitivními pěstouny svých vnuků.

Prožité utrpení na Jakubovi i Ondřejovi zanechalo mnoho šrámů, a to zdaleka nejen na těle. Byla jim diagnostikována posttraumatická stresová porucha a odborníci soudili, že se psychické následky krutého zacházení nikdy nepodaří zcela napravit, byť se o to jejich blízcí za pomoci odborníků od počátku snažili.

Chlapci se dokonce začali stýkat se svou matkou, a to ještě v době, kdy byla ve vězení. Přesto jejich babička hodnotí jejich vzájemný vztah jako „křehký“, neboť obnovit ztracenou důvěru v blízkého člověka po takovém selhání není snadné. Matka vždy tvrdila, že se sama stala obětí manipulace.

A co dělají již dospělí bratři dnes? Žijí v Brně, Jakub už pracuje, mladší Ondřej vystudoval uměleckou školu a jako milovník sportu hraje závodně fotbal za jeden z brněnských klubů. Svoje soukromí si oba sourozenci chrání a s médii nekomunikují.