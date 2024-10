Externí autor 29. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Legendární frontman Nirvany Kurt Cobain by se letos dožil 57 let. Jeho dcera Frances Bean nedávno porodila syna, čímž otevřela novou kapitolu v příběhu jedné z nejslavnějších rodin rockové historie. Kdyby Kurt žil, byl by dnes hrdým dědečkem.

Frances vyrůstala v mediálním stínu svých slavných rodičů – Kurta a zpěvačky Courtney Love (60). Dnes je jí 32 let a sama se v polovině září stala matkou. „Vítej na světě, nejkrásnější synu. Milujeme tě víc než cokoli,“ napsala Frances k fotografiím svého novorozeného syna na Instagramu.

Frances a její manžel Riley Hawk, syn slavného skateboardisty Tonyho, pojmenovali svého syna Ronin Walker Cobain Hawk. „Jméno Ronin jsme vybrali, protože v japonštině znamená 'samuraj bez pána'. Chceme, aby náš syn vyrůstal jako silný a nezávislý člověk,“ vysvětlila Frances v rozhovoru pro People Magazine.

Vdova po Kurtovi a čerstvá babička Courtney Love neskrývá své nadšení. „Mojí panence Bean se staly velké nádherné věci. Je to jako nový začátek pro naši rodinu. Kurt by byl tak pyšný,“ prohlásila po narození malého Ronina. „Vidět Frances jako matku je neskutečné. Připomíná mi to, jak rychle čas letí, ale také to, jak silná naše rodina je navzdory všemu, čím jsme si prošli.“

Cesta k mateřství

Pro Frances to je konečně šance se usadit. V roce 2016 se totiž po pouhých dvou letech manželství rozvedla s hudebníkem Isaiahem Silvou. Dodnes vedou právní spor o jednu z kytar po Kurtu Cobainovi. „Moje dětství bylo jiné než dětství většiny lidí. Ale teď, když jsem dospělá, cítím, že mám šanci vytvořit vlastní příběh. Stát se matkou bylo vždy mým snem, ale chtěla jsem počkat, až budu opravdu připravená.“

Od rockové hvězdy k dědečkovi

Kurt Cobain se narodil 20. února 1967 ve státě Washington. Jeho cesta k slávě byla rychlá a intenzivní, stejně jako jeho pád. Nirvana, kapela, kterou spoluzaložil, se stala hlasem celé generace. „Hudba je pro mě všechno. Je to jediná věc, která mi dává pocit, že žiju,“ řekl Cobain v jednom z rozhovorů pro Rolling Stone v roce 1993. „Když jsme na pódiu, cítím se jako někdo jiný. Je to jediný způsob, jak se můžu vyjádřit.“

Bohužel, sláva a úspěch s sebou přinesly i stinné stránky. Cobain dlouhodobě bojoval s depresemi a drogovou závislostí. „Nemám rád slávu, nemám rád publicitu. Prostě nesnáším být středem pozornosti. Někdy si přeju, abych mohl prostě zmizet a být normální,“ řekl v rozhovoru pro MTV.

Tragický konec legendy

5. dubna 1994 Kurt Cobain spáchal sebevraždu ve svém domě v Seattlu. Když se zastřelil, bylo mu pouhých 27 let. Zanechal po sobě manželku a tehdy teprve 20 měsíční dceru Frances. Ta – dosažením plnoletosti v roce 2010 – se stala dědičkou multimilionového svěřenského fondu, který jí byl po smrti otce zanechán. „Cítím velkou odpovědnost za jeho odkaz. Chci, aby byl připomínán nejen jako ikona, ale také jako člověk se všemi jeho složitostmi. Je to někdy těžké břemeno, ale jsem hrdá na to, kdo byl a co dokázal,“ říká Francis.

„Kurt byl nejlepší přítel, jakého jsem kdy měl, ale byl také velmi složitý člověk,“ vzpomínala Courtney Love v rozhovoru pro Guardian v roce 2020. „Byl geniální umělec, ale také člověk, který se potýkal s mnoha démony. Jeho odchod nás všechny hluboce zasáhl.“

Zdroj: www.blesk.cz