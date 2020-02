Hrdina s hákovým křížem: Chemik Gerstein chránil v táborech vězně před plynem

Kurt Gerstein vstoupil do jednotek SS z osobní msty - nacisté mu v programu euthanasie zabili švagrovou. Aby o dalších vyhlazovacích akcích zjistil co nejvíce a mohl informovat Spojence, prošel si likvidačními tábory a na vlastní oči spatřil účinnost plynových komor. Jeho zprávám o válečných zločinech nikdo nevěřil.

Byl to dobrák s hákovým křížem na ruce. Kurt Gerstein se v době vzestupu nacistického režimu přidal do NSDAP, přestože nesouhlasil s většinou toho, co strana hlásala. V roce 1936 byl zatčen gestapem a vyloučen ze strany, když se zjistilo, že je členem organizace neslučující se s nacistickou ideologií. Gestapo si na něj ještě naposled políčilo o dva roky později, znovu ho zatklo a na několik týdnů internovalo do koncentračního tábora Welzheim.

V roce 1940 se dozvěděl o programu euthanasie, v němž kromě tisíců postižených lidí byla usmrcena i jeho švagrová. Podal si přihlášku do SS a k jeho překvapení ho vzali. Stal se členem hygienického oddílu, který s jeho pomocí úspěšně zastavil šíření tyfové epidemie. Na předchozí prohřešky vedení zapomnělo a povýšilo ho na SS-obersturmführera. Gerstein byl o krůček blíž odhalení gigantu jménem holokaust.

Nikdo mu nevěří

V roce 1942 byl poslán do vyhlazovacích táborů Treblinka, Belzec a Majdanek, aby jakožto specialista na plyny vyzkoušel nový cyklon B. Zpovzdálí sledoval selekce, pozoroval zástupy Židů směřujících do plynových komor a stal se očitým svědkem jejich likvidace. Gersteinem smrtící mašinérie naprosto otřásla.

Přemýšlel nad nejrychlejším způsobem, jak o masovém vraždění v táborech informovat Spojence i neutrální země. V Berlíně kontaktoval tajemníka švédského velvyslanectví, který sice zprávu poslal dál do Švédska, ale vláda ji ignorovala. Obeznámil dalších sto lidí, aniž by se příliš zamyslel, zda někteří nemůžou být nacističtí kolaboranti. Informoval dokonce církevní představitele. Nikdo mu neuvěřil. Aby sám alespoň lehce narušil vyhlazovací proces, likvidoval nebo zdržoval zásilky cyklonu B.

Podivná smrt

Poslední Gersteinovo zoufalé gesto se také nesetkalo s úspěchem – po válce se dobrovolně vzdal Francouzům, jen aby jim mohl předat zprávu, ti na ni nebrali příliš zřetel a Němce uvěznili. Švédské velvyslanectví v Londýně nakonec potvrdilo pravost Gerstainovy zprávy, jenže to už hlavní informátor nebyl naživu – 25. července 1945 se oběsil ve své cele.

Jeho náhlé rozhodnutí ukončit vlastní život vyvolalo mnoho kontroverzí, z nichž ta nejhlasitější zpochybňuje sebevraždu a naopak tvrdí, že ho umlčeli nacisté.