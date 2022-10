Jaká je šance, že lidstvo přežije 21. století? Odhad slavného futurologa je zlý

Ray Kurzweil hovoří o "Singularitě" na konferenci RAS 2007 v San Franciscu.

Foto: Profimedia

Raymond Kurzweil je americký počítačový vědec, autor, myslitel, vynálezce a futurista. Jeho předpovědi se týkají i budoucnosti lidstva a jsou přijímány velkou řadou odborníků. Navíc Kurzweilovy minulé předpovědi byly přesné na 86 %. Bude mít pravdu i tentokrát? Pokud ano, pak nás nečeká nic dobrého.

Raymond Kurzweil je veřejným obhájcem futuristického a transhumanistického hnutí. Velmi často pořádá veřejné přednášky, kde se dělí o svůj optimistický pohled na technologie prodlužující život a budoucnost nanotechnologií, robotiky a biotechnologií. Je tedy zastáncem lepších zítřků. Podle amerického časopisu Inc. patří Kurzweil na 8. místo mezi nejzajímavějšími podnikateli ve Spojených státech. Někteří ho dokonce označují za "Edisonova právoplatného dědice" či za "proroka techno-zkázy i techno-spásy". Je nositelem 21 čestných doktorátů a vyznamenání od tří amerických prezidentů.

Na video s jednou z Kurzweilových přednášek se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Za 20 let bude technologie chytřejší než lidé

Futurista Raye Kurzweil je ředitelem inženýrství ve společnosti Google, kde se věnuje i časovým údajům. A právě odtud víme, že jeho prognózy se plní s 86 % přesností. Předpověděl například pád Sovětského svazu, rozvoj internetu a schopnosti počítačů porazit člověka v šachu. Nyní je ale aktuální jeho Singularita, tedy okamžik, kdy se technologie stane chytřejší než lidé. Podle něj k tomu dojde do roku 2045, ale už 16 let předtím bude stejně chytrá jako my.

"Rok 2029 je konzistentní datum, které jsem předpověděl pro okamžik, kdy umělá inteligence projde platným Turingovým testem, a dosáhne tak lidské úrovně inteligence."

Inventor a futurista Ray Kurzweil.Zdroj: Profimedia

Co můžeme čekat?

Kromě Singularity Kurzweil tvrdí, že nanoboti a rozhraní mezi mozkem a počítačem, jako je Neuralink Elona Muska nebo Kernel Bryana Johnsona, ovlivní naše těla. A to tak, že naše mozky i celé naše bytosti budou mechanizované, podobně, jak je známe ze sci-fi filmů. Poněkud děsivé, že?

Kurzweil říká, že virtuální realita pokročí natolik, že fyzická pracoviště se stanou minulostí, ale pracovat budeme odkudkoli, jen s náhlavní soupravou, která nám umožní vše. V souvislosti s tím, že nebude nutné chodit do práce, nastane i deurbanizace. Lidé už nebudou muset bydlet ve městech. Kladem je však to, že decentralizace může snížit příležitost k teroristickým útokům.

Více informací i zde ve videu:

Zdroj: Youtube

Nesmrtelnost, nebo alespoň delší životy

Kurzweil je zastáncem teorie, že technologie nám dá možnost nahradit naši biologii podstatnějším hardwarem. Futurolog považuje lidské tělo za systém tisíců "programů" a domnívá se, že pochopení všech jejich funkcí by mohlo být klíčem k vytvoření skutečně vnímající umělé inteligence.

Už v roce 2030 budeme schopni zkopírovat lidské vědomí na elektronické médium. Lidé už nebudou umírat, protože naše mozky už nebudou závislé na křehké biologii. Wi-Fi bude všudypřítomná. Mnoho nemocí bude vymýceno. Ale zároveň zde vznikne prostor pro bioterorismus. Nemoci tedy zmizí, ale naopak bude možné přeprogramování biologického viru, aby byl smrtelnější, přenosnější a skrytější.

Nejedná se tedy jen o děsivé předpovědi. Kurzweilova budoucnost je vzrušující i děsivá zároveň.

Zdroje:

futurism.com, en.wikipedia.org