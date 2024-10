Externí autor 7. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by to byl řekl, že švýcarský inženýr Dr. Lauber v roce 1910 vynalezl učiněný zázrak – hliníkovou fólii, kterou hojně využíváme dodnes. Pokud vás navíc trápí nevítaná zvířata, která k vám chodí na návštěvu, zkuste na ono místo nastražit alobal...

Alobal – velký pomocník

Už v roce 1913 byla ve Švýcarsku zahájena první výroba hliníkové fólie a s odstupem času její oblíbenost rozhodně neklesá. Původně se používala k balení čokolády, čokoládových tyčinek a dalších cukrovinek, aby byla zachována jejich čerstvost. O pár let později, v roce 1919 byl zaveden proces kontinuálního válcování, díky které byla výroba mnohem efektivnější a ziskovější.

Ani v roce 2024 neklesá poptávka po alobalu, ba naopak. Kromě balení různých zbytků jídla je alobal velmi užitečnou pomůckou v domácnosti, na kterou nedají hospodyňky dopustit. Alobal má ale další využití, za které budou rádi hlavně majitelé domu se zahradou, ale nejenom ti. Spoustu zvířat totiž nemá alobal v lásce.

Která zvířata mají panickou hrůzu z alobalu?

Ať už máte problém s kočkou, která neustále běhá a skáče po vašem nábytku nebo jen sousedův kocour pobíhá po vašem dvorku, tak je naprosto jednoduše odeženete alobalem. Naučit zrovna tyto domácí šelmy poslušnosti je občas nadlidský výkon. Ale věřte, že když použijete alobal, problém se okamžitě vyřeší.

A jak je to vlastně možné? Kočky totiž mají panickou hrůzu ze zvuku, který produkuje hliníkový materiál a při kontaktu s ním jsou schopny vyskočit metr a půl do vzduchu. Takže pokud umístíte před dveře alobal, už se nemusíte bát nezvaných hostů. To samé platí na různé druhy nábytku, na který si nepřejete, aby kočky skákaly.

Pokud vás netrápí jen kočky, ale také další nechtění návštěvníci, tak máme pro vás skvělý tip. Stačí pověsit kus alobalu na špejli, aby se vytvořila jakási vlajka a umístit ji před dveře. Všechny zvířata, která jsou nechtěnými hosty, odradí šustění fólie vytvořené větrem a oslepí je odraz světla na materiálu.

Stejným způsobem se můžete také zbavit myší. Ty totiž doslova nenávidí alobal. Jestli máte podezření, že vám například ve sklepě nebo jiných místech pobíhají myši, umístěte na ono místo opět alobal. Tito hlodavci mají totiž velmi citlivé ušní bubínky a chůzi po alobalu doslova nesnáší. Navíc je alobal velmi kluzký povrch a myši se na něm neumí zachytit.

Jejich maličké drápky takovýto povrch zkrátka neakceptují. Jako další věc je ta, že hliník má svůj atypický zápach, který my necítíme, ale malým hlodavcům tento zápach překryje jiné pachy a tím ztrácí čich. Proto když se chcete zbavit myší a dalších hlodavců, umístěte alobal do různých děr, skulinek a máte po problému.

Alobal je také velkým pomocníkem v boji s holuby. Trápí vás tito otravní ptáci svoji přítomností na vašem balkóně, kde po sobě nechávají nepořádek v podobě trusu? I v tomto případě vás zachrání alobal. Stačí obmotat alobal okolo zábradlí nebo římsy a je po problému. Alobal totiž bude odrážet odlesky slunečních paprsků, a to se holubům a dalšímu ptactvu nelíbí.

Alobal využijete i na zahradě

Alobal dokážete využít i na zahradě, kde spoustu lidí trápí přítomnost slimáků nebo ptáků, kteří ohlodávají vaše ovocné stromy. Vezměte nůžky a nastříhejte alobal na jednotlivé proužky a zavěste ho na strom. Určitě jste už někdy viděli, že se na stromy umisťují cédéčka. Princip je naprosto stejný. Odlesky slunečních paprsků ptáky odlákají.

Alobalem také perfektně ochráníte své záhonky a květiny od nechtěné přítomnosti slimáků. Stačí opět nastříhat alobal na menší proužky nebo ho zmuchlat a položit do daného květináče nebo malého záhonku. Pokud máte o něco větší plochu, vytvoříte z alobalu dlouhé nudle, které připevníte kolíky nebo skobami k zemi.

Alobal je zkrátka naprosto převratný vynález, který má spoustu využití a dokáže nejednomu majiteli zahrady, domečku nebo klidně balkónu v paneláku zpříjemnit život a odlákat nevítané hosty, se kterými byste si jinak nevěděli rady.

Zdroje: Ireceptar.cz, jutranij.hr