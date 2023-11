Externí autor 25. 11. 2023 21:52 clock 2 minuty

Díky seriálu Kutil Tim se tehdy desetiletý Zachery Ty Bryan dostal do povědomí široké veřejnosti a rychle se z něj začala stávat dobře známá tvář nejen televizní tvorby. Pak ale věci nabraly docela jiný spád. Z obrazovek se zcela vytratil a později začal mít vážné problémy se zákonem.

Devadesátá léta byla zlatou érou rodinných sitcomů. Americké televizní stanice v té době chrlily jeden seriál za druhým a všechny z nich se setkaly s velkými úspěchy. Jedním z nich byl i Kutil Tim – seriál o rodině Taylorových, která se často dostává do různých humorných situací a snaží se z nich vybruslit. Jedním z členů rodiny byl i Timův syn Brad, kterého ztvárnil herec Zachery Ty Bryan.

Slibné začátky

V době, kdy seriál startoval na televizních obrazovkách, bylo Zacherymu pouhých 10 let. Díky popularitě sitcomu začala jeho hvězda strmě stoupat a všímali si jej i tvůrci jiných filmů a seriálů. Proto se herec dočkal celé řady dalších rolí. Je ale pravdou, že jak rychle se proslavil, tak rychle začala jeho sláva upadat. Sám Zachery považoval za důvod neúspěchu právě svou účast na Kutilovi Timovi. Jak totiž před časem uvedl, v 90. letech tvůrci nechtěli do filmů obsazovat televizní hvězdy. „Když v dnešní době hrajete v seriálech, můžete hrát i ve filmech, ale tehdy to bylo zcela naopak,” uvedl Zachery dříve v rozhovoru pro The Hollywood Reporter.

Nakonec tedy Zachery do světa filmu neprorazil a objevoval se spíše v epizodních rolích v nejrůznějších seriálech a také v ne úplně kladně přijatých nízkorozpočtových snímcích.

Problémy s alkoholem

Přestože dodnes herec rád vzpomíná na časy, kdy natáčel seriál Kutil Tim, nebylo to pro něj období, na které by byl zcela pyšný. Jak sám uvedl, v pouhých 14 letech začal popíjet alkohol. Ani to jeho kariéře neprospělo.

close info Profimedia zoom_in Zachery Ty Bryan měl velké problémy se zákonem

V hledáčku policie

Nakonec se Zachery herectví zcela vzdal a rozhodl se vyzkoušet si práci producenta na několika snímcích. Na této půdě se mu poměrně dařilo, to se však nedá říct o jeho osobním životě.

V roce 2020 se někdejší dětská hvězda začala po dlouhé době objevovat na titulních stránkách novin. Ne však proto, že by Zachery dosáhl nějakého velkého úspěchu. Naopak. Byl totiž obviněn a následně uznán vinným z domácího násilí, kterého se měl dopouštět na své bývalé manželce, a také z různých podvodů. Tím to ale neskončilo. V létě 2023 byl Zachery opět obviněn. Tentokrát z toho, že měl zaútočit na neznámou ženu.

