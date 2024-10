Vzpomínáte na seriál Kutil Tim? Podívejte, jak dnes vypadají herci. Už je nepoznáte. Je to smutný pohled

close info Facebook

Externí autor 11. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Byl začátek devadesátých let a na televizních obrazovkách se objevil seriál o chlápkovi, co rád spravuje věci. Kutil Tim se stal celosvětově oblíbeným sitcomem, který se vysílal dlouhých osm let. A dodnes se úspěšně na obrazovky vrací. Jak se ale změnili herci, kteří ztvárnili vaše oblíbené hrdiny?

Psal se rok 1991, tudíž od první epizody uběhlo již přes třicet let. To je dost dlouhá doba na to, abychom se se zajímavostí mohli podívat na to, jak se od té doby změnili herci, kteří se představili v rolích kutila Tima, jeho ženy Jill, jejich třech synů a nebo Timova asistenta Ala. Tim Taylor Příhodně se herec, který ztvárnil kutila Tima jmenoval také Tim. Tim Allen. Začátek jeho kariéry nebyl nijak valný, jak tomu bylo i v mnoha dalších případech jiných hollywoodských hvězd, kteří se z drogového podsvětí vyškrábali až na špičku losangeleského kopce. I Tim Allen se potýkal s temnou minulostí, za kterou mu dokonce hrozilo doživotí. Pak se ale umoudřil a díky tomu, že spolupracoval s policií, vyvázl „jen” se třemi lety odnětí svobody. Když se dostal na svobodu, rozhodl se, že se sebou začne něco dělat a vrhnul se do vystupování jako komik v různých klubech. A protože jsme v Americe, která je zemí neomezených možností, netrvalo dlouho a padl do oka hledačům talentů. Seriál Kutil Tim je jeho největším kariérním „zářezem”, pokud teda nepočítáte ještě hlas Buzze Rakeťáka v oblíbeném animáku Toy Story. Kromě hraní se vrhl také na dráhu spisovatele, jeho kniha Don’t Stand Too Close To A Naked Man se v Severní Americe stala bestsellerem. V současné době se ale spíš kromě herectví věnuje režii a dabingu. close Magazín Pamatujete seriál JAG? Jak se změnili mariňáci 20 let od natáčení? Nejvíce Vás překvapí Meg, je nádherná! gallery 4 Jill Patterson-Taylor Patricia Richardson získala roli hodné podporující manželky a matky. Tento herecký výkon jí dokonce vynesl nominaci na Zlatý glóbus pro Nejlepší seriálovou herečku, a to hned dvakrát. Narozdíl od svého manžela kutila Tima se Patricia herectví věnuje dodnes, objevuje se hlavně v nezávislých snímcích televizní stanice Hallmark. V seriálu Poslední muž se dokonce po letech setkala se svým seriálovým manželem Timem. Brad Taylor Herec Zachery Ty Bryan, který ztvárnil jednoho ze tří synů kutila Tima, se věnoval herectví už před tím, než se jedním ze synů stal. Objevoval se hlavně v reklamách. Když se seriál odvysílal a bylo na čase se porozhlédnout po něčem novém, Zachery jako jediný z Timových synů u herectví zůstal. Mohli jste ho tak vidět například v dalším oblíbeném seriálu devadesátek Buffy, přemožitelka upírů, Smallville nebo Odložené případy. Dokonce má svou vlastní produkční společnost a pracuje jako filmový producent. close Magazín Brad ze seriálu Kutil Tim byl krásné a nadané dítě. Sešel ale ze správné cesty. Ve 42 letech vypadá takto Randy Taylor Druhý ze synů kutila Tima byl Randy, kterého ztvárnil Jonathan Taylor Thomas. Ten se sice po seriálu také objevil v Posledním chlapovi, kde se po letech setkal se „starými známými”, ale to je jinak co se týká hraní vše. Mladík se rozhodl jít cestou vzdělání a vystudoval Harvard a poté i Columbia University. Dnes se drží v ústraní, nicméně ačkoliv na herectví vzpomíná v dobrém, nebere to jako svou parketu, a tak se věnuje režii. Mark Taylor Poslední z Timových synů je Mark v podání herce Tarana Noaha Smitha. Oslovení „herec” si vysloužil ovšem jen po dobu existence seriálu, jinak si už další role do svého životopisu nepřidal. Jeho kariéra se skončila s poslední klapkou seriálu Kutil Tim. Jestliže je Taran pro něco známý, jsou to spíš jeho kontroverzní životní rozhodnutí. Jednou ho zatkli pro řízení pod vlivem alkoholu, pak se rozhodl vzít si za manželku o dost starší ženu a nebo si založit firmu na veganské sýry. Al Borland Pomocníka kutila Tima Ala Borlanda si zahrál americký herec Richard Karn Wilson. Pro toho to tato role také nebyl tou první, před kamerou se objevil již dříve, a to například v reklamě vysílané během oblíbeného Super Bowlu. Po skončení vysílání sitcomu se Richard věnuje především moderování. Jak se herci změnili od dob natáčení se můžete podívat v naší galerii. Zdroje: prozeny.blesk.cz, tv.nova.cz, kinotip2.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články