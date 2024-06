Externí autor 4. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Květa Fialová byla mimořádně elegantní dáma až do svých posledních dní. Elegantní dáma byla ale i jako mladice, ostatně potrápila srdce nejednoho muže už jako Tornádo Lou ve slavném filmu Limonádový Joe. Ona sama o muže ale vůbec nestála a měla k tomu zcela pochopitelný důvod.

Nesmrtelná parodie mistra komedií Oldřicha Lipského na klasické americké westerny Limonádový Joe aneb Koňská opera vykoukla na svět v roce 1964. Lipský si v něm bravurně svým osobitým projevem tropí „dobrý den“ ze všech pistolníků světa a prostředkem mu jsou herci, kteří podávají skvělé výkony.

Limonádový Joe v podání Karla Fialy přichází potrestat zločin a u toho si ve velkém objednává kolalokovu limonádu. U toho se samozřejmě zamiluje do krásné Winnifred, kterou nemůže ztvárnit nikdo jiný než přenádherná Olga Schoberová.

Nicméně ve filmu se objeví ještě jedna kráska, a to sice arizonská pěnice Tornádo Lou s tváří Květy Fialové. Tato femme fatale patří mezi její nejslavnější role, ačkoliv písničky za ni ve filmu nazpívala Yvetta Simonová.

Květa Fialová měla skutečně šarm a všíímali si toho nejen režiséři, ale také „obyčejní“ muži v jejím okolí. Ona je ale s chladně odmítala. Když jí totiž bylo pouhých patnáct let, zažila znásilnění, a to hned dvojnásobné. Mladou dívku tehdy v noci v jejím pokoji vzbudili dva sovětští „osvoboditelé“. Od té doby měla k sexu negativní vztah a nikterak se tím ani netajila.

Před manželem utekla na hřbitov, kde přespávala

I přese všechny nepříjemné zkušenosti se přeci jenom podařilo se jí zamilovat a vdát. Když ale Jiří Josek po Fialové vyžadoval plnění manželských povinností, utíkala před ním na hřbitov, kde přespávala. „Než bych žila s živým chlapem, tak jsem raději volila tenhle přístřešek,“ popsala později svou tehdejší beznaděj herečka.

Dalším mužem v jejím životě byl herecký kolega Gustav Opočenský. Nicméně i když Fialovou miloval, stejně tak miloval i alkohol, což vyústilo v to, že Fialová přišla o všechny peníze a šperky. Opočenský navíc propil i jmění její maminky.

Štěstí nalezla až u svého druhého manžela Pavla Háši, který se pro ni nesmírně obětoval. Režisér prý po herečce nevyžadoval žádné intimnosti. K těm došlo jen a pouze v případě, když se pokoušeli mít miminko, což se i podařilo. V roce 1962 se jim narodila dcera Zuzana. S Pavlem Hášou byla Květa Fialová až do jeho smrti v roce 2009.

Zajímavou epizodou v životě Květy Fialové je nepochybně i její románek s Arnoštem Lustigem. Seznámili se na festivalu v Karlových Varech a tam se do sebe také zamilovali. Oba dva byli v tu dobu v manželství a Fialová už už pomýšlela, že by se Lustigovi oddala naplno, nicméně ten emigroval a vrátil se až po revoluci.

Fialové manžel Pavel Háša to vše věděl. „Pavel byl opravdu velkorysej a tolerantní. A já jsem ho nechtěla trápit, tak jsem si vymýšlela, že jsem třeba v divadle, nebo na koncertě. Ale musel to všechno vědět, i když jsem se snažila, aby ho to zasahovalo co nejmíň. Bylo to na mně poznat,” prozradila herečka v rozhovoru pro web idnes.cz.

Planeta bez sexu a smrti

S Lustigem je nicméně poté pojilo přátelství až do jeho smrti. Fialová o jeho posledních dnech v rozhovoru moc hezky promluvila.

„Rakovina ho pak sežrala. Když jsem mohla, tak jsem za ním chodila do nemocnice. Na tý poslední návštěvě, to už mu bylo hodně blbě, jsem mu říkala vo tý mý planetě. Že jsem si vymyslela planetu, kde budou bytosti spolu šťastný a nebude tam sex, nebude tam ani smrt, tím jsem ho chtěla uklidnit, vždycky začne třeba Pepíček průhlednit, až se rozplyne, všichni budou šťastní, nebude se tam ani nic jíst, budou živi ze vzduchu a tak. A Arnošt jen tak poslouchal, já jsem si pak myslela, že usnul a chtěla jsem potichu odejít a najednou se za mnou ozvalo: „Květo!“ Tak já jsem se otočila a čekala, co bude a von: „Dej mi sáhnout na kozy.“ Tak jsem mu dala. Za pár dnů umřel.”

