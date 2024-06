Již čtrnáct let se diváci TV Prima můžou v podvečerních hodinách bavit i poučit v zábavné reality show Prostřeno! Pět soutěžících zve své soupeře ke stolu, menu i zábavě, které připravili. Speciálem je VIP Prostřeno!, kde vaří známé tváře a celebrity. V něm to jednou parádně rozjela Květa Fialová.

Něžná Květa

Křehká krása, zasněný pohled, nevinná tvář a lehký úsměv – tak si pamatujeme herečku Květu Fialovou (1929–2017). Jako věčnou optimistku s životním nadhledem, vřelou a srdečnou ji znali její kolegové. Byla pověrčivá, sbírala různé masky a postavičky čarodějnic a věřila, že v ní, ale i mnoha dalších ženách dřímá duch čarodějnice.

Žila si ve svém uzavřeném světě, než přešla cestu rozhlížela, zda nejede černý mercedes, aby ji nepřejel, ačkoli se smrti nebála a brala ji jako přestupnou stanici do jiného světa, kde se setká se svými blízkými.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Věřila v nadpřirozeno a tajemno a pověry (Zde při autogramiádě knihy Květa Fialová II ... o vítání stáří, 2003)

Nikdy se netajila tím, že nemá ráda sex, sport a politiku. Ve sportu se dle ní lidé zbytečně hádají a soutěží mezi sebou, u politiků nelze odhadnout, jak se budou chovat. V lásce ale neměla štěstí, ani bujaré zábavy, večírky ji nelákaly. Na ty, kteří holdovali alkoholu pohlížela s opovržením.

Jako „tornádo“

Její seznam filmových, televizních, divadelních a rozhlasových rolí čítá desítky. Ke krásné princezně Florindelle, která miluje své koně (Princezna se zlatou hvězdou), zamilované Tornado Lou (Limonádový Joe aneb Koňská opera), kněžně Zaháňské (Babička) nebo hraběnce Thunové (Adéla ještě nevečeřela) prostým dívkám či babičkám přidala ještě jednu. Takovou, v jaké ji do té doby nikdo neznal, a prý kolegy i štáb hodně překvapila.

Stalo se tak v roce 2012, v jednom díle VIP Prostřeno! Natáčel se v Mikulově u Nadi Konvalinkové, a holky vařily spolu. Jejich soupeři byli herečka Jana Andersíková a tanečník Vlastimil Harapes. Během natáčení popíjeli bublinky a víno.

Dle nejmenovaného zdroje ze zákulisí to paní Květa s alkoholem značně přehnala, byla sprostá, hrubá a vyřvávala. Její kamarádka Naďa se ji snažila usměrnit, ale moc se jí to nedařilo. Harapes z toho byl chvílemi rozpačitý, slovně na něho útočila, dokonce prý měla narážky ve smyslu, že je homosexuál. On se k události později nechtěl vyjádřit, ale odpustil jí až po její smrti. Andersíková prý prohlásila, že to z rozjuchanou Květou naštěstí ale dopadlo dobře.

close info Kamil Jany / Shutterstock zoom_in Ve VIP Prostřeno! připravila předkrm z červené řepy, dýňovou polévku, hlavní chod z kysaného zelí (ilustrační obrázek)

Po natáčení zašli herci do sklípku, kde se zpívalo a tančilo a tam se prý Květuška „dorazila“. Sama si údajně nic nepamatovala. Střihači pořadu ale odvedli svou práci velmi dobře. K divákům se žádné vulgarity a scény, které měla ztropit, nedostaly.

Výhra je v případě VIP účastníků věnována na dobročinné účely. K oblíbenému Prostřeno! patří hlas manželů Václava Vydry a Jany Bouškové, kteří se jdnou svěřili, že je mnohdy chování účastníků velmi překvapí.

Zdroje: www.kafe.cz, www.ahaonline.cz, www.lidovky.cz