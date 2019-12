MS-13: Nejkrutější gang světa. Kdo přežije přijímací rituál, je členem navždy

Jsou nejlepší ve svém oboru. Ať jde o vraždění, mučení, únosy, výrobu drog a obchodování s nimi, vydírání, ilegální hazard či vzkvétající obchod se zbraněmi i lidmi. Zkrátka úspěch na všech frontách. Seznamte se s gangem Mara Salvatrucha alias MS-13.

Mara Salvatrucha je považována za nejnebezpečnější a nejkrutější gang ve Spojených státech, Střední Americe a pravděpodobně i na celém světě. Její kolébkou je Salvador, respektive přistěhovalci prchající v roce 1980 do jižní Kalifornie před salvadorskou občanskou válkou. Té vlastní utekli, tu novou rozpoutali v zemích, kam dnes jejich nitky sahají – válku o nejprestižnější místo na kriminálnickém výsluní.

BEZ SLABOŠSTVÍ, PROSÍM!

Získat respekt tomuhle gangu nikdy netrvalo moc dlouho. Co se týče brutality, neměl rovnocenného partnera. I nejostřejší hoši z konkurenčních zločineckých organizací se najednou jevili jako docela kultivovaní chlápci. Dnes má Mara Salvatrucha více než 80 000 členů převážně ze Salvadoru, Hondurasu, Guatemaly či Nikaraguy, ale i z mnoha dalších zemí. Některé odhady dokonce hovoří až o 250 000 členech. Často jsou negramotní, s prostoduchým výrazem v potetovaných tvářích, nicméně po zuby ozbrojení a ochotní kohokoli zlynčovat, upálit či uříznout mu hlavu nebo aspoň nohu. Koneckonců nápadité zohyzďování nepřátel bylo odjakživa hlavním poznávacím znamením MS-13. Kluci z konkurenčních gangů Mexican Mafi a či 18th Street Gang by mohli vyprávět. A zdaleka nejsou sami.

Nedávno zastavili příslušníci Mary Salvatruchy autobus plný žen a dětí a 28 z nich, jen tak, pro nic za nic, postříleli. FBI má v současnosti speciální tým věnující se pouze MS-13. Nejen kvůli údajnému napojení gangu na Al-Káidu. Za jednu z nejnebezpečnějších aktivit považuje třeba i „nábor dětí“. Členové MS-13 jsou totiž často viděni v okolí škol, od základních po vysoké, jak hledají nové potenciální členy a členky – chudé, společensky neukotvené, toužící někam patřit.

Kdo opravdu hodně stojí o průkazku do tohoto fajnového klubu, čeká zajímavý přijímací rituál: za pomalého počítání do 13 absolvují bití a kopání od ostatních členů gangu, aniž by se jakkoli bránili a chránili. Něžné pohlaví se nebije, ale znásilňuje, samozřejmě 13 muži. Poté se nováčci musejí dát rychle do kupy a během 13 hodin spáchat nějaký závažný trestný čin, nejčastěji jde o brutální napadení nebo vraždu. Nepodaří-li se jim úkol v limitu stihnout, budou s největší pravděpodobností novými kamarády z MS-13 sami popraveni. Jakákoli stigmatizace slabošstvím tu není žádoucí.

MILÝ DENÍČKU…

Příslušnost k MS-13, podaří-li se vám ji už získat, je věčná. Opustit gang můžete jen v rakvi. Třeba jako Ernesto Miranda alias Smokey.

Zasloužilý a zakládající člen Mary Salvatruchy provázející ji od prvních krůčků. Citlivějším povahám obvykle stačil jediný pohled na něj, aby je do smrti pronásledovaly noční můry. Kdyby za každý svůj zločin dostal deset dolarů, byl by už v pořádném balíku. Jenže Ernesto, od 14 let působící na postu vrcholného lumpa, v 38 letech prozřel. Osvícení předcházelo vyhoštění z Los Angeles zpět do Salvadoru. Neřád se tady stal milujícím otcem, studentem práv a bojovníkem za lepší podmínky vězňů. Dokonce poskytl rozhovor tisku, v němž se snažil ospravedlnit svůj hříšný život: „Vyrostl jsem v krvavé občanské válce, kde nás učili zabíjet své lidi. Třeba i vlastního otce, pokud byl jiného názoru. Ideální trénink k tomu mít nejnásilnější gang v USA…“

Jen pár dnů nato ho kdosi z tohoto gangu zastřelil ve dveřích jeho rodinného domu.

Neslavně skončila také Brenda Pazová († 17). Naverbovali ji ještě jako dítě. Úspěšně absolvovala „přijímací zkoušky“, chvíli se zdálo, že MS-13 má docela kvalitní posilu. Jenže Brenda očividně nepobrala moc rozumu. Jako jediný člověk v historii gangu se stala informátorkou FBI a začala jí ochotně přibližovat do té doby zcela neznámou hierarchii Mary Salvatruchy. Tedy něco, co bylo výsostné tajemství gangu, střežené jeho členy jako jejich vlastní životy. FBI zařadila Brendu do programu ochrany svědků. Možná by se opravdu podařilo dlouhodobě infiltrovat dívku do nejobávanější zločinecké organizace, jenže Brenda nestála o žádnou ochranu a navíc se často svěřovala deníčku. I s tím, jak vypečeně podrazila MS-13.

Kdosi z gangu deníček objevil, hoši pozvali děvče, tehdy ve vyšším stupni těhotenství, na výlet a tam ji ubodali nožem…

ZABÍT VÍC LIDÍ NEŽ ZAHRADNÍCH ŠKŮDCŮ

Podle některých zdrojů už není Mara Salvatrucha primárně zaměřená jen na kriminální činy, z nichž lze získat především peníze. Ač ovládá celé podsvětí, touží prý získat i moc politickou. V Hondurasu unesli členové gangu syna prezidenta Ricarda Madura, brutálně ho mučili a následně popravili. Čas od času lze najít zohavené tělo nějakého vládního úředníka ze Střední Ameriky se vzkazem „zemře více lidí, další budou policisté a novináři…“ Podobnou zprávu na rozčtvrceném těle obdržel před časem i guatemalský prezident Óscar Berger – krátce po svém zvolení do funkce, poté, co se zavázal, že vykoření korupci pramenící z obchodu s drogami.

Lidi z gangu nemají strach z ničeho. Vězení je jejich druhým domovem, který dokonale ovládají a spravují. V Salvadoru například své nepřátele popravují otevřeně za denního světla v městských autobusech či vlacích a pak nevzrušeně odcházejí. Svědkové neexistují, případně jsou zlikvidováni dřív, než by mohli něco vypovědět. A základna MS-13 se dokonale rozrůstá.

Podle některých údajů získává jen z Mexika každý měsíc na 700 horlivých adolescentů. Napomáhá tomu i fakt, že mexické hranice jsou z velké části pod kontrolou Mary Salvatruchy, protože tudy pašují zbraně, drogy a převádějí nelegální přistěhovalce do USA. Jak organizace sílí, už dávno není jen sbírkou mentálně postižených ohánějících se mačetami. Ke specializacím gangu dnes patří také počítačové hackerství na vysoké úrovni, lidé jsou napojení na policejní telefony, pagery, rádia. Nemají nouzi o „mozky“ ani o dělníky ulice neštítící se jakékoli práce.

Těch zřejmě bude čím dále více.

Ve zprávě mapující aktivity MS-13 uveřejněné v americkém tisku se mimo jiné píše: „Stručně řečeno, jsou to mladí lidé, kteří nemají problém s krádežemi, zabíjením a brutalitou. Jsou vyškoleni drsnými podmínkami, které přežili ve svých zemích. Potřebují-li něco, vezmou si to jakýmkoli způsobem. Dvanáctiletý salvadorský chlapec dokáže zabít více lidí než většina obyvatel Severní Ameriky zlikviduje zahradních škůdců. A v příštím desetiletí bude více než 50 procent obyvatel rozvojového světa do 15 let bez naděje na práci, ale se spoustou školení v zabíjení…“ Mara Salvatrucha se může těšit na nové kamarády.