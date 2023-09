Na konci roku 1996 se televizní obrazovky České televize začaly zaplňovat zcela unikátním pořadem, nesoucím název AZ-kvíz. Soutěž produkovaná v brněnském studiu ČT pod taktovkou režiséra Ladislava Cmírala se stala fenoménem od prvního dne svého vysílání 2. ledna 1997. Zvládli byste ji?

Fenomén jménem AZ kvíz

Název soutěže je odvozený od samotného obsahu, ve kterém naleznete otázky od A do Z. AZ-kvíz je pořadem plným pestrých otázek, který si žádá důmyslnou strategii ze strany soutěžících.

Soutěžící musí odpovědět na dané otázky a zároveň propojit pole na tabuli tak, aby vytvořili řetězec vedoucí k vítězství.

AZ-kvíz je pořad natolik oblíbený, že si postupen času vytvořil i celou řadu dalších verzí, jako například AZ-kvíz Junior pro mladší generace.

Otázky v AZ-kvízu vypracovávají externí spolupracovníci pořadu, pocházející z různých oborů a mající odlišná vzdělání. Tým je však složený pouze z vysokoškolsky vzdělaných jednotlivců.

Cílem je vytvořit takové otázky, které odpovídají názvu soutěže, a zahrnují různé oblasti zájmu. AZ-kvíz se snaží být soutěží pro každého, proto zahrnuje otázky, které jsou ze všech oblastí života a nevyžadují specializované znalosti.

Obstáli byste?

Ačkoli se zdá, že do pořadu AZ kvíz mohou pouze vysokoškoláci a odborníci na slovo vzatí, není tomu tak. Účastnit se může každý, kdo rád soutěží a chce si prověřit své znalosti.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lékaři tak soutěží proti studentům, kuchaři proti učitelům, horníci proti ženám v domácnosti, a to je právě to, co dělá tuto soutěž tak unikátní a přístupnou pro všechny.

Soutěžní otázky se pravidelně aktualizují, aby zůstaly pro diváky co nejzajímavější. A od dubna 2004 jsou součástí AZ-kvízu také skryté titulky. Umožňují i neslyšícím divákům soutěž sledovat a zapojit se do ní.

Specifická je také atmosféra soutěže. Pro AZ-kvíz je typické pohodové a klidné prostředí, což soutěžící i diváci jistě ocení.

Soutěžící mají šanci získat peněžitou výhru z bankomatu nebo věcné ceny. Peněžní výhry podléhají srážkové dani, ale soutěžící, kteří se umístí na druhém místě, mohou vybírat z bohaté nabídky věcných cen, jako jsou knihy, slovníky nebo publikace populárně naučného charakteru.

