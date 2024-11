Nemusíme být géniové ani číst každý den náročné encyklopedie, základní fakta o své zemi bychom ale znát měli. Jak jste na tom se znalostí české historie? Ověřit si to můžete v našem kvízu. Pozor, mnohých se zdá poměrně náročný.

Česká historie

Žádný učený z nebe nespadl. To je sice hezké a pravdivé motto, neznalost je ale také tím, co nás rozhodně neomlouvá. Základní fakta je nutné znát.

Ať už se to týká jakéhokoliv předmětu, který jsme se na základní a střední škole museli učit. Jde o naše vědomosti, náš rozsah a způsob, jakým se začleňujeme do společnosti.

Nkdo netvrdí, že musíte být v tomto ohledu naprostý génius a znát 100% toho, na co se vás lidé ptají. Pokud ale nevíte nic, je možná čas s tím něco udělat.

To se týká i historických fakt. Ta základní bychom měli ovládat všichni, a to dokonce i o půlnoci. Pokud jste tedy nedávali pozor ve škole, je nutné se to doučit v dospělosti.

Pokud ale historii rádi máte, jistě víte, že nudnou a nezajímavou ji rozhodně nazvat nemůžeme. Historie je plná ohromujících událostí, stejně jako postav a vývoje.

Jak dobře ji znáte?

Každá z těchto událostí se svým vlastním způsobem zapsala do českých dějin a pomohla formovat nejen náš národ, ale někdy dokonce celý svět.

Československo a Mnichovská dohoda:

I proto bychom českou historii neměli opomíjet a základní fakta z ní bychom měli dokonale znát. Kdo totiž nezná dějiny, jakoby nebyl. Pár důležitých si můžeme připomenout. Tak například rok 1198.

V tomto roce vzniklo České království. Tento moment byl spojený s uznáním dědičného trůnu pro Přemysla Otakara I. Statut Království českého následně potvrdila Zlatá bula sicilská, vydaná roku 1212.

Dalším důležitým rokem české historie byl rok 1348. V tomto roce došlo k založení Karlovy univerzity v Praze. Za tímto krokem stál král Karel IV. Ve stejném roce došlo ke vzniku Nového Města Pražského a k položení základního kamene hradu Karlštejn.

V roce 1938 došlo k podepsání Mnichovské dohody. Touto dohodou připadly Hitlerovi části Československa, které obývali Němci. Tzv. Sudety.

Historických a důležitých dat je ale v české historie mnohonásobně více. Ověřit si jejich znalost můžete za pomoci našeho kvízu. Pokud dáte více než 8 z 10, jste vážně dobří!

