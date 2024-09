Český filmový svět se pyšní celou řadou počinů, ke kterým se diváci neustále rádi vrací. Jak dobře je znáte? Poznali byste ty nejlepší z nich podle jedné věty? Ověřit si to můžete v našem kvízu.

Svět filmu

Svět filmu nás během několika minut přenese do jiné doby, jiného světa a příběhů, které bychom v reálném světě zažili jen stěží.

Ani český filmový průmysl v tomto směru nezeje prázdnotou. Pyšní se celou řadou divácky úspěšných počinů, ke kterým se velice rádi vracíme.

Mezi jeden z nejúspěšnějších filmů patří bezesporu Pelíšky. Film režiséra Jana Hřebejka vznikl v roce 1999 a vypráví příběh dvou znesvářených rodin na pozadí ruské okupace v roce 1968.

V tomto filmu se to slavnými tvářemi jen hemžilo. Zahráli si zde takové ikony českého filmu, jako Miroslav Donutil, Simona Stašová nebo Stella Zázvorková.

Exceloval zde ale také Jíří Kodet, Jaroslav Dušek nebo Bolek Polívka. Film je u diváků oblíbený dodnes. Je odrazem tehdejší nelehké doby a vztahů, které ani tenkrát nebyly jednoduché.

Jak dobře je znáte?

Popularita českých filmů ale sahá mnohem dál, než do 90. let minulého století. Do srdcí filmových nadšenců se zapsal také film Marečku, podejte mi pero!

Nejlepší scény z filmu Pelíšky:

Film režiséra Oldřicha Lipského vznikl v roce 1976. Ve filmu musí již dospělí lidé navštěvovat večerní školu.

Díky tomu se potkávají s ostatními, stejně starými žáky, aby si zvýšili svou kvalifikaci a mohli dát vykonávat své povolání.

Ve filmu Marečku, podejte mi pero! jste mohli vidět Jiřího Sováka, Václava Lohnického, Mílu Myslíkovou nebo Josefa Abrháma.

Dalšími úspěšnými českými filmy, které se navždy zapsaly do srdcí i hledáčků televizních diváků patří Vesničko má, středisková, Obecná škola, Spalovač mrtvol a další.

Jejich děj všichni znáte, poznali byste však tyto filmy pouze podle jediné věty? Pokud nevíte, otestujte si své znalosti v našem kvízu. Odpovědět správně na 10 otázek ale zvládne málokdo.

Kvíz: Poznáte známé české filmy pouze podle jedné věty. 10 otázek správně zvládne málokdo question Zahájit kvíz

