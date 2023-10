Česká filmová tvorba je plná skvělých komedií, které si získaly publikum nezapomenutelnými scénami, hláškami a humorem. Jak dobře je znáte a víte vůbec, kam se odstěhoval Hliník? Otestujte se v našem kvízu.

Nezapomenutelné komedie

Jednou z nezapomenutelných českých komedií jsou Pelíšky, které nás zavádí do Československa 60. let minulého století. Příběh svou rodin s odlišnými politickými názory se odehrává na pražské Hanspaulce a nahlíží do jejich každodenního života.

Šebkovi a Krausovi sdílejí stejnou vilu. Jejich názory v rámci tehdejšího politického režimu jsou však naprosto kontrastní. V komedii Pelíšky není nouze o skvělé herce, vtipné scénky i pohled na psychiku lidí, kterými otřesou události srpna 1968.

Mezi klasiky úspěšných českých komedií patří také Pupendo, film režírovaný Janem Hřebejkem. I zde je téma totalitního režimu a snahy o "přežití" v komunistickém státě vyobrazené skrze osudy dvou rodin. Oproti Pelíškům tyto rodiny sdílejí podobné názory. Jen někteří z jejích členů jsou ale natolik odvážní, aby řekli své myšlenky nahlas. Za odvahu a svobodu slova přichází i nepříjemné perzekuce, které se té poslušnější části úspěšně vyhýbaly.

Jak dobře je znáte?

Komedie S tebou mě baví svět pojednává o plánované pánské jízdě, kterou však překazí menší zádrhel ze strany manželek. Rozhodnou se svěřit všechny své ratolesti svým manželům.

Trojice otců se tak během dovolené v Beskydech musí postarat o děti a čelit různým komickým situacím. Tatínci si tak nakonec pobyt na horách udělají dobrodružnější, než měli původně v plánu.

Za zmínku stojí i Vrchní, prchni, komedie, jejímž hlavním hrdinou je knihkupec Dalibor Vrána. Ten se kvůli alimentům pro své bývalé partnerky dostane do finančních potíží. Vávra tak hledá všemožné způsoby, jak si přivydělat.

Až ho napadne poněkud neotřelý nápad. Stát se vrchním, který však neobsluhuje jen v jednom podniku.

České komedie jsou zárukou skvělého humoru, jedinečných příběhů i nezapomenutelných okamžiků, ke kterým se diváci rádi vrací.

