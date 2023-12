Všichni je milujeme a ačkoliv je známe nazpaměť, díváme se na ně s nadšením znovu a znovu. České pohádky nás svou jedinečností a krásou vždy vtáhnou do děje. Jak dobře znáte pohádky vašeho dětství? Otestujte se v našem kvízu.

Pyšná princezna

Pohádkou všech českých pohádek je jednoznačně Pyšná princezna. Příběh o hrdé princezně Krasomile, která si odmítá vzít krále Miroslava za manžela. Král se přestrojí za zahradníka, aby se dostal na její zámek.

Prací a láskou napravuje princezninu pýchu a pěstuje pro ni zpívající květinu. V Půlnočním království, ovládaném proradnými rádci stařičkého krále, bylo totiž zpívání zakázané. Než se vše v dobré obrátilo, museli Král Miroslav s princeznou Krasomilou uprchnout ze zámku.

Filmová pohádka režiséra Bořivoje Zemana, ve které pyšnou princeznu Krasomilu ztvárnila mladá Alena Vránová, tehdy Kohoutová, si ihned po svém natočení získala rekordní návštěvnost a stala se tradiční součástí našich obrazovek.

Další českou pohádkou, která si každoročně především o Vánocích získává pozornost i srdce televizních diváků je Princezna se zlatou hvězdou. Tato vznikla na motivy pohádky od Boženy Němcové, a byla adaptovaná básníkem, dramatikem a filmařem K. M. Walló.

Příběh z roku 1846 posloužil jako základ divadelní hry, která se později stala filmovým scénářem. Klasická pohádka vypráví příběh krásné princezny Lady, krále – princeznina otce, zlého krále Kazisvěta, moudré chůvy a spravedlivého prince Radovana.

Jak dobře je znáte?

Pohádka Sůl nad zlato pojednává o Králi Já I. Ten má tři krásné dcery – Drahomíru, Zpěvanku a jeho oblíbenou Marušku. Když Maruška řekne, že ho má ráda jako sůl, vyžene ji a zakáže používat v celém království sůl, což způsobí mnoho potíží. Návrat Marušky s darovanou nevyčerpatelnou solničkou ukončí královské problémy.

Jak princezna Krasomila rozkázala králi Miroslavovi, aby jí zavázal střevíček:

Dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a kuchař Servác jsou váleční vysloužilci a ústřední postavy pohádkového příběhu Tři veteráni. Pankrác, Bimbác a Servác dostanou od skřítků tři kouzelné dary: klobouk, schopný vyčarovat jakýkoliv předmět, bezedný váček se zlaťáky a harfičku, přivolávající libovolný počet sloužících.

Zatímco Pankrác by chtěl jít na ryby a Servác odpočívat, Bimbác si přeje navštívit všechna místa, kde bojovali. Když hodlá na poli, kde už oráč obdělává půdu, zopakovat bitvu, rozhodnou se kamarádi, že ho ožení, aby přišel na jiné myšlenky.

Nápad by to byl dobrý, jen kdyby se Bimbác nezamiloval do zlé princezny Bosany z království Monte Albo, která se svým otcem veterány o jejich kouzelné předměty okrade. A tak zase nemají nic a musí spoléhat jen na sebe. Jsou sice tak mazaní, aby kouzelné předměty získali zpátky, a ještě nenechavou princeznu i jejího otce vytrestali, co je ale důležitější, poznají, co je v životě důležité a co naopak vůbec ne, co vadí a co nevadí.

