Na československé pop music vyrůstalo několik generací. Dodnes se hity té doby hrají v rádiích, na diskotékách i u táboráků. Některé z nich tak máme doslova v krvi a stačí jen pár tónů, abychom poznali, o kterou písničku se jedná. Dokážete určit interprety, jež stojí za těmi největšími peckami?

Hudba za socialistického Československa byla pečlivě kontrolována. Pro posluchače musela být nejen srozumitelná, ale především měla být „prodchnuta stranickostí ve smyslu komunistické ideologie.”

Byly tak organizovány festivaly politické písně Sokolov, vojenský Zlatý palcát, dětská Pionýrská nota nebo rozhlasový cyklus Písničky pro Hvězdu.

I když se na první pohled zdá, že z nich nemohlo vzejít nic zajímavého, opak je pravdou. Nastolily představu o tom, jak má vypadat mainstreamová hudební zábava. Ta setrvává v části společnosti dodnes.

I přestože panoval trend, že vše ze Západu je škodlivé a „primitivní texty a jednotvárné melodie tehdejší hudby odvádí mládež od třídního boje,” úředníci si uvědomili, že odtrhnout obyvatele od novinek, proudící z tajně poslouchaných zahraničních rozhlasových stanic, nejde.

Hlad po pop music hitů proto utišily covery. „Stačilo využít hudbu, vytvořit nový český text a písnička byla na světě,” říká historik Adam Havlík.

Československá hudba

O největší zahraniční trháky bývala mezi našimi interprety „rvačka“. Bylo totiž jasné, že uspějí i v tuzemsku. Známý je příklad písně The Winner Takes It All od ABBY. V češtině ji chtěl nazpívat Karel Gott. Nakonec byla rychlejší Helena Vondráčková. Její verze A ty se ptáš, co já dodnes patří mezi rádiové stálice.

Mezi další přejaté a oblíbené písničky patří například Asi Asi od Hany Zagorové, Dvě stě cest jak sbohem dávat v podání Pavla Bobka, Čaroděj Dobroděj Václava Neckáře, Být stále mlád Karla Gotta nebo třeba Lásko, voníš deštěm od Marie Rottrové.

Na druhou stranu nelze českou pop music vnímat jen jako kopii západního showbyznysu. „Měla vlastní autenticitu a řadu osobitých interpretů. Také naši textaři udělali spoustu práce,” upozorňuje Adam Havlík.

Možná proto v ní, i když byla inspirována jiným světem, stále najdeme to „naše”. Ať jde o Jó, třešně zrály Waldemara Matušky, Desperát hvězd Michala Tučného, Zdeňka Rytíře, Wabiho Ryvola a Pavla Bobka nebo Dialog u televizoru Jaromíra Nohavici.

