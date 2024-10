Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty

„Pohyblivé obrázky“ neboli film, nás baví v nejrůznějších podobách: jako drama, romantika, horor či komedie. Podívejte se schválně, jestli uhodnete, kdo ztvárnil protagonisty oblíbených českých filmů.

Kde se vzal, tu se vzal

Ovšem herců by nebylo bez filmu – a bez filmu by nebylo herců. To, co dnes považujeme za samozřejmost, tedy zábavu v kinech, v televizi i na internetu, je výsledkem neúnavné lidské vynalézavosti. Kde se vůbec vzal film?

Už v pátém století před naším letopočtem čínský učenec Mo Ti popsal princip převráceného zobrazování pomocí světla. V roce 350 př. n. l. zaznamenal Aristoteles tentýž způsob, nazývaný camera obscura (čti „kamera obskura“), což znamená latinsky temná komora či temná místnost.

Jde o jev, kdy světlo proniká malým otvorem do temného pokoje – a tam se pak na stěně objeví převrácený obraz věcí před otvorem. Když člověk přidá čočku a dokáže zařídit, aby projekce nebyla vzhůru nohama, už má pozoruhodný vynález.

V patnáctém století se tímto jevem zabýval i Leonardo da Vinci – i když u něj je snazší udělat seznam věcí, jimiž se nezabýval.

Zajímavou osobností vývoje filmu byl v šestnáctém století neapolský vědec Giovanni Battista della Porta, přezdívaný „profesor tajemství“. Ten ve svém díle Magia Naturalis (Přírodní magie) zveřejnil ucelený popis camery obscury. Pro obveselení promítal svým hostům obrazy herců na stěnu s takovým úspěchem, že ho inkvizice málem dostala na hranici.

Jak vidíte, první filmaři to vůbec neměli jednoduché.

Na našem území jsme taky nezaháleli! Jan Kepler v rudolfínské Praze nejen, že pozoroval hvězdy a další vesmírná tělesa, ale podařilo se mu sestrojit přenosnou verzi camery obscury. Za to mu tehdy děkovali hlavně malíři krajináři. Používala se hlavně jako předchůdce fotoaparátu.

Schválně se zajeďte podívat do parku Milotického zámku, na radniční věž ve Znojmě nebo na renesanční Pražskou bránu ve Velvarech. Na všech těchto místech byla umístěna nějaká varianta na cameru obscuru pro poučení a pobavení lidí.

Rozhýbané obrázky

V sedmnáctém století byla populární laterna magika (latinsky magická lucerna), skříňka se svíčkou jako zdrojem světla a obrázky namalovanými na sklíčka. Už připomínala moderní projektor.

Objev pro veřejnost popsal německý vědec Athanasius Kircher v knize Ars magna lucis et umbrae (Velké umění světla a stínu).

Otáčející se kotouč s obrázky, který vytváří iluzi pohybu, aniž by bylo potřeba s něčím před zdrojem světla opravdu hýbat, byl vynalezen až v devatenáctém století a přístroji se říkalo fantaskop.

Na konci devatenáctého století už přicházejí bratři Lumiérové s filmem, jak jej známe, ačkoli bez barvy a beze zvuku. Techniku zdokonalili a proslavili. Jejich první film trval na svou dobu úžasných 46 sekund a měl všeříkající název La Sortie des Ouviers de L’Usine Lumiere Lyon (Dělníci vycházejí z továrny Lumiére v Lyonu).

Film ušel dlouhou cestu od jednoduché projekce na stěně temné místnosti, co myslíte? A teď schválně, jestli si pamatujete tváře z vašich oblíbených pohyblivých obrázků?

Který herec hrál hlavní roli v tomto slavném českém filmu? Nedat všech 10 je ostuda question Zahájit kvíz

Zdroje: www.tvguru.cz, kinomaniak.cz, 8mmfilm.cz